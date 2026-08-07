Chandigarh Traffic Advisory: चंडीगढ़ में आज कई सड़कें बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, चेक करें अपडेट

Chandigarh Traffic Update: चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी दी है। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

Chandigarh Road Closure Alert: चंडीगढ़ प्रशासन ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए शहर की कई सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने वाहन चालकों से इन रास्तों पर जाने से बचने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। बारिश को देखते हुए लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है।

इन रास्तों को किया गया बंद

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के अनुसार मैक्स अस्पताल से झिरी मंडी चौक तक का रास्ता फिलहाल बंद किया गया है। इसके अलावा मोहाली से सेक्टर-39/40-55/56 चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर भी यातायात को डायवर्ट किया गया है। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन-39 लाइट प्वाइंट से मलोया तक का मार्ग भी अस्थायी रूप से बंद रखा गया है। पुलिस ने वाहन चालकों को इन मार्गों से बचने और अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

#TrafficAdvisory #TrafficAlert:-

Keeping in view the law and order situation the following road stretches have been temporarily closed, and traffic is being diverted:

➤The road from Max hospital to Ziri mandi Chowk.

➤ The road from Mohali to Sector39/40-55/56 chowk. pic.twitter.com/HQrY2MJPjU — Chandigarh Traffic Police (@trafficchd) August 7, 2026

पुलिस ने की सहयोग की अपील

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे स्थिति को देखते हुए धैर्य बनाए रखें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस की टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी जरूरी अपडेट जारी किए जाएंगे, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बारिश में वाहन चालक बरतें सावधानी

बारिश के मौसम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान वाहन धीमी गति से चलाएं और सड़क पर अतिरिक्त सावधानी बरतें। पुलिस ने कहा है कि वाहन चलाते समय सड़क पर जमा पानी को दूसरों पर न उछालें। साथ ही, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, ताकि पानी या कीचड़ के छींटों के कारण सामने का शीशा दिखाई देना बंद न हो और दुर्घटना की संभावना कम हो।

#TrafficAdvisory:- 🌧️🌧️🌧️

The general public is being advised

1. to drive their vehicle slowly during #rain,

2. avoid water splashing,

3. keep distance from the front vehicle to avoid muddy water on the front screen & collision,

4. turn on the vehicle’s parking lights, pic.twitter.com/sTCjowRGQB — Chandigarh Traffic Police (@trafficchd) August 7, 2026

पार्किंग लाइट चालू रखने की सलाह

ट्रैफिक पुलिस ने बारिश के दौरान वाहनों की पार्किंग लाइट चालू रखने की भी सलाह दी है, जिससे सड़क पर दूसरे वाहन चालकों को वाहन आसानी से दिखाई दे सकें। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाएं और जरूरी होने पर ही प्रभावित मार्गों का इस्तेमाल करें। प्रशासन का उद्देश्य बारिश के दौरान यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखना है।