Haryana Breaking News : चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने जीआरपी और आरपीएफ के साथ मिलकर की बड़ी कार्रवाई, 6 बच्चों को मानव तस्करों से बचाया

बिहार से आ रही कर्मभूमि एक्सप्रेस के अंबाला पहुंचते ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने जीआरपी और आरपीएफ टीम के साथ मिलकर ट्रेन में छापेमारी की। इस दौरान कुल छह बच्चों को मानव तस्करों से चंगुल से बचाया। दो मानव तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया।

बिहार से पंजाब ले जाए जा रहे थे बच्चे, दो मानव तस्कर भी गिरफ्तार

Haryana Breaking News (आज समाज), अंबाला : चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार से पंजाब ले जाए जा रहे बच्चों को मानव तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया है। इस सारी कार्रवाई में टीम ने जीआरपी और आरपीएफ की मदद भी ली। जानकारी के अनुसार रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की सहायता से चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने यह कार्रवाई अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर की। इस संयुक्त आॅपरेशन के दौरान पुलिस ने मौके से दो मानव तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

कर्मभूमि एक्सप्रेस में दी गई दबिश

खुफिया तंत्र और चाइल्ड लाइन को सूचना मिली थी कि बिहार से आ रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में कुछ बच्चों को बहला-फुसलाकर मजदूरी कराने के उद्देश्य से पंजाब ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने अंबाला कैंट स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही विशेष चेकिंग अभियान चलाया। तलाशी के दौरान ट्रेन की बोगियों से 6 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिनकी उम्र 10 साल के आसपास बताई जा रही है।

मौके से दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जो बच्चों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या उनके परिजनों की सहमति पत्र पेश नहीं कर सके। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी और बाल श्रम निषेध अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

सभी बच्चों को शेल्टर होम भेजा

रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों की मेडिकल जांच कराने के बाद उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें सुरक्षित शेल्टर होम भेज दिया गया है। उल्लेखनीय की पंजाब और हरियाणा में कम उम्र के बच्चों को खेती बाड़ी व घरों में काम करने के लिए लंबे समय से बिहार और नेपाल से इस तरह की तस्करी होती है। पुलिस को जब भी सूचना मिलती है और इन मानव तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है।

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