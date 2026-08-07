Punjab-Haryana Weather Today: मानसून ने बदला रुख! पंजाब में राहत तो हरियाणा में बारिश का तांडव, जानें कैसा है दोनों शहर में मौसम?

Punjab-Haryana Weather Today 7 August 2026: इन दिनों बारिश का मौसम में है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा का मौसम कैसा है?

Punjab-Haryana Weather Today 7 August 2026: मानसून की स्थिति को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के मौसम में बदलाव जारी है. जहां पंजाब में बारिश की गतिविधियां अब कुछ सीमित होती नजर आ रही हैं, वहीं हरियाणा में मानसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दोनों राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

पंजाब में मौसम रहेगा सामान्य

पंजाब में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में किसी बड़े मौसम अलर्ट की संभावना नहीं है. हालांकि हिमाचल प्रदेश से लगते जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अगले चार दिनों तक पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है. कुछ स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस समय कोई मजबूत बारिश नहीं है. हाल में हुई बारिश के कारण पंजाब में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है.

हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ मानसून

हरियाणा में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. शुक्रवार सुबह से फरीदाबाद और रेवाड़ी समेत कई जिलों में रुक-रुककर बारिश दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली है. इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हरियाणा के 10 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. इनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर और चरखी दादरी शामिल हैं.

पंजाब में कहां हुई बारिश

पिछले दिनों पंजाब के कुछ जिलों में बारिश दर्ज की गई. होशियारपुर में सबसे ज्यादा करीब 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा लुधियाना में 11.5 मिलीमीटर, फतेहगढ़ साहिब में 11 मिलीमीटर, चंडीगढ़ में 10.7 मिलीमीटर और पटियाला समेत कई अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई. वहीं अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, मोगा, बठिंडा और फिरोजपुर जैसे कई जिलों में बारिश नहीं हुई.