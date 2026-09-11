Rashifal 12 September 2026: शनिवार को इन राशियों की चमकेगी किस्मत! धन लाभ से लेकर नौकरी में तरक्की तक के संकेत

Rashifal 12 September 2026: शनिवार को कई राशियों को धन लाभ और करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. जानें मेष से मीन तक नौकरी, कारोबार, प्रेम, परिवार और सेहत का हाल.

Rashifal 12 September 2026: शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कई लोग शनिवार की शुरुआत पूजा-पाठ से करते हैं. ज्योतिष के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है. किसी को नौकरी-कारोबार में लाभ मिल सकता है, तो किसी को खर्च और पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है.

मेष: पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और शैक्षिक क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है. संतान से अच्छी खबर मिलेगी. बौद्धिक कार्यों से आय बढ़ सकती है. परिवार का सहयोग रहेगा, लेकिन खर्च अधिक होंगे. मित्र के साथ यात्रा संभव है.

वृषभ: जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा. रियल एस्टेट में निवेश लाभदायक हो सकता है. फिटनेस पर ध्यान दें. प्रेम जीवन में कमी महसूस हो सकती है. दोस्तों के साथ अनावश्यक गॉसिप से बचें.

मिथुन: मानसिक शांति मिलेगी और आर्थिक लाभ के योग हैं. किसी नए व्यवसाय में शामिल होने से बचें. परिवार का कोई सदस्य विरोध कर सकता है, जिससे मन दुखी होगा.

कर्क: धन के मामले में सावधानी जरूरी है. लेन-देन के बावजूद बचत करने में सफल रहेंगे. परिवार को समय दें और विवादों से दूर रहें. जीवनसाथी से अच्छी बातचीत होगी.

सिंह: महत्वपूर्ण फैसले लेना आसान होगा, हालांकि आर्थिक परेशानी आ सकती है. प्रेम जीवन में बदलाव होंगे. परिवार के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा। कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेगा.

कन्या: नौकरी में तरक्की और आर्थिक सुधार के संकेत हैं. परिवार का सहयोग सफलता दिलाएगा. हालांकि जीवनसाथी का खराब मूड परेशानी बढ़ा सकता है.

तुला: भावनाओं पर नियंत्रण रखें. दांपत्य जीवन में सहयोग मिलेगा, लेकिन अचानक यात्रा और बड़े खर्च को लेकर मतभेद हो सकते हैं.

वृश्चिक: पुराने मित्र से मुलाकात होगी. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आर्थिक लाभ संभव है, लेकिन धन संबंधी स्थिति अस्थिर रह सकती है.

धनु: बच्चों की सेहत पर ध्यान दें. नौकरी में तरक्की और आय वृद्धि के योग हैं. बेरोजगारों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है.

मकर: पुराने मित्र का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. सिंगल लोगों की जिंदगी में खास व्यक्ति आ सकता है. कारोबार में सुधार होगा.

कुंभ: आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए दिन अनुकूल है. पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है. अटका धन वापस आएगा और व्यापार अच्छा रहेगा.

मीन: लंबी दूरी की यात्रा टालें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. ऑफिस में नई स्किल सीखने का अवसर मिलेगा.