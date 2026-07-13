Ind W vs Eng W Test: छोरियों ने इंग्लैंड में रचा इतिहास, 142 साल में पहली बार…लॉर्ड्स टेस्ट 270 रन से जीता

नई दिल्ली. एक तरफ जहां भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड टी20 सीरीज में नाक कटाई तो वहीं महिलाओं ने टेस्ट में इतिहास रच दिया. क्रिकेट के ‘मक्का’ कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर पहली बार महिला टीमों के बीच टेस्ट मैच खेला गया. कमाल की बात यह कि 142 साल के इतिहास में पहला मैच खेल रही मेजबान टीम को भारतीय टीम के हाथों करारी हार मिली. कांति गौड और यस्तिका भाटिया ने ऐसा खेल दिखाया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

तमाम भारतीय फैंस श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 0-4 की टी20 सीरीज हार का गम भुलाने का रास्ता तलाश रहे थे. इस बीच हरमनप्रीत कौर की टीम ने ऐसा खेल दिखाया कि दिल झूम उठा. मेजबान इंग्लैंड को उसी के घर पर घुसकर चारों खाने चित करते हुए 270 रन के बड़े अंतर से हराया. भारतीय महिला टीम ने ना सिर्फ लॉर्ड्स में इतिहास रचा बल्कि इंग्लैंड में अपना अजेय रिकॉर्ड भी बरकरार रखा.

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भारत की 270 रन की बड़ी जीत

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 रन बनाए. ओपनर स्मृति मंधाना के 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर के 58 जबकि दीप्ति शर्मा ने 57 रन की पारी खेली. इंग्लिश टीम जब पहली पारी में खेलने उतरी तो उनका सामना कांति गौड के तूफान से हुआ और पूरी टीम महज 170 रन पर ही सिमट गई. भारतीय टीम को 115 रन की अहम बढ़त मिली. दूसरी पारी में भारत ने यस्तिका भाटिया के 113 रन, स्मृति मंधाना के 70 और ऋचा घोष के 50 रन की बदौलत 7 विकेट पर 341 रन बनाकर पारी घोषित की. इंग्लैंड 457 रन के विशाल लक्ष्य के आगे 186 रन पर ही ढेर हो गया.

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क्रांति गौड़ का नाम लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर उतरने से पहले कांति गौड़ ने जो कहा था वो कर दिखाया. उन्होंने लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने की बात कही थी. पहली पारी में क्रांति ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए आधी इंग्लिश टीम का सफाया कर दिया. 17 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट लेकर उन्होंने अपना नाम लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज करवाया.

यास्तिका भाटिया ने रच दिया इतिहास

पहली पारी में कांति का कारनामा दिखा तो दूसरी में यस्तिका भाटिया ने शतक जमाकर इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज कराया. भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर इतिहास रचा. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र महिला टेस्ट मैच में शानदार 113 रन की पारी खेलकर लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया. इस शतक के साथ यास्तिका का नाम लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज हो गया.