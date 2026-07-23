2027 WTC फाइनल के वेन्यू का ऐलान, भारत के लिए लकी रहा है ये मैदान, अंग्रेजों को धोया था

By
Viplove Kumar
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आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के वेन्यू की घोषणा कर दी है. लगातार चौथी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में आयोजित होगा. यह दूसरा मौका होगा जब ओवल स्टेडियम WTC फाइनल की मेजबानी करेगा.
WTC FINAL VENUE
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के वेन्यू का ऐलान

नई दिल्ली. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक टेस्ट वर्ल्ड कप जैसे देखे जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के वेन्यू को लेकर चल रहा इंतजार खत्म हो गया है. फैंस ने इसकी मेजबानी भारत को दिए जाने की मांग की थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 साइकल के फाइनल की मेजबानी को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अगला WTC फाइनल 9 से 13 जून 2027 के बीच लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत जब से हुई है तब से इसके फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड को ही मिलती है. इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है. लगातार चौथी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में आयोजित होगा. यह दूसरा मौका होगा जब ओवल स्टेडियम WTC फाइनल की मेजबानी करेगा. इससे पहले 2023 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था.

अब तक कहां-कहां खेले गए WTC फाइनल?

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल 2021 में साउथैम्प्टन के रोज बाउल में खेला गया था. भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इस मेगा मुकाबले में आमने सामने हुईं थी. बारिश की वजह से रिजर्व डे रखा गया था. फाइनल मैच में लगभग एक दिन का खेल बर्बाद हो गया था. रिजर्व डे पर न्यूजीलैंड ने भारत को आठ विकेट से हरा अपना पहला टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता था. इसके बाद 2023 में ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से मात दी. वहीं 2025 के फाइनल में लॉर्ड्स मैदान पर दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर पहली बार WTC ट्रॉफी जीती.

अंक तालिका में कहां है भारत?

मौजूदा WTC साइकल में भारतीय टीम कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रही है. टीम 48.15 प्रतिशत अंक के साथ पांचवें स्थान पर है. भारत ने अब तक नौ टेस्ट मैचों में चार जीत और चार हार दर्ज की हैं. वहीं श्रीलंका 41.67 प्रतिशत अंकों के साथ छठे स्थान पर है. अंक तालिका में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 87.50 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप पर है. मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका 75 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है. न्यूजीलैंड (72.22%) तीसरे और बांग्लादेश (58.33%) चौथे स्थान पर है.

 