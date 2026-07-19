Jasprit Bumrah Out: जसप्रीत बुमराह लॉर्ड्स वनडे से क्यों हुए बाहर, जानिए इसके पीछे की असली वजह!

By
Viplove Kumar
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Jasprit Bumrah Out: भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में तीन मैचों की सीरीज के निर्णायक मुकाबले में बिना अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने उतरी. कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के समय बताया कि वो घुटने की चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं.
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जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे से चोटिल होने की वजह से बाहर

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के निर्णायक मुकाबले से पहले बहुत बड़ा झटका लगा. टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल होने की वजह से मैच से बाहर हो गए. उनको घुटने की चोट के कारण मुकाबले से बाहर होना पड़ा. टॉस के समय कप्तान शुभमन गिल ने इसकी जानकारी सबके साथ शेयर किया. उन्होंने बताया कि बुमराह फिट नहीं हो सके और इसलिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे.

भारत के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. टीम इंडिया ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में तीन बड़े बदलाव किए. अर्शदीप सिंह और केएल राहुल की वापसी हुई. प्रिंस यादव को अपने वनडे डेब्यू का मौका मिला. शुभमन गिल ने टॉस के समय कहा, “बूम (बुमराह) घुटने की चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं.”


इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी आधिकारिक बयान जारी किया. इसमें बताया कि बुमराह को दूसरे वनडे के दौरान कार्डिफ में फील्डिंग करते समय बाएं घुटने में चोट लगी थी. चोट के बाद उनके घुटने में सूजन आ गई, जिसके चलते उन्हें तीसरे वनडे से बाहर रखा गया है. बुमराह की गैरमौजूदगी भारत के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है. टीम 2014 के बाद पहली बार इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरी है. टीम को अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज के बिना खेलना पड़ रहा है.

बुमराह ने करीब तीन साल बाद हाल ही में वनडे टीम में वापसी की थी. उन्होंने नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्व कप फाइनल के बाद पहली बार इस इंग्लैंड दौरे पर वनडे क्रिकेट खेला था. भारत ने दूसरे वनडे में हारने वाली टीम में तीन बदलाव किए हैं. केएल राहुल की टीम में वापसी हुई है, जबकि शिवम दुबे बाहर हो गए हैं. चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को डेब्यू का मौका मिला है. बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह को अंतिम ग्यारह में शामिल किया गया.

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।