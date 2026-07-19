Himachal Breaking News : पंजाब को बिजली बेचेगा हिमाचल, जल्द समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद

By
Harpreet Singh
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हिमाचल प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में पंजाब को बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करेगी। जल्द ही दोनों प्रदेश आपस में समझौता करने वाले हैं जोकि तीन साल के लिए मान्य होगा।
Himachal Breaking News : पंजाब को बिजली बेचेगा हिमाचल, जल्द समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद
Himachal Breaking News : पंजाब को बिजली बेचेगा हिमाचल, जल्द समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद

तीन साल के लिए करेगा एग्रीमेंट, हिमाचल के पास है सरप्लस बिजली

Himachal Breaking News (आज समाज), शिमला : हिमाचल प्रदेश अगले तीन साल तक पंजाब को बिजली बेचकर अच्छी आय अर्जित करने की तैयारी में है। इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हिमाचल के पास सरप्लस बिजली है जबकि हर साल गर्मियों में पंजाब बिजली संकट से जूझता है। इसलिए यह समझौता दोनों राज्यों के लिए लाभकारी साबित होगा। एक तरफ जहां हिमाचल को बिजली बेचने से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। वहीं पंजाब की जनता को बिजली कटों से कुछ हद तक राहत मिलेगी।

पंजाब में इसलिए हो जाता है बिजली संकट

आपको बता दें कि पंजाब में मुख्य रूप से गर्मियों और धान की बुआई के सीजन में बिजली की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। हालांकि पंजाब के पास थर्मल पावर, केंद्रीय पूल और नवीकरणीय ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत मौजूद हैं, फिर भी पीक सीजन में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होता है।

बातचीत से होगा सभी लंबित मसलों का हल

बिजली संकट से जूझ रहा पंजाब तीन साल के लिए हिमाचल से बिजली खरीदेगा। इसके लिए दोनों सूबों में जल्द ही पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। दूसरा, पंजाब और हिमाचल के लिए जो मसले चल रहे हैं, उनका हल भी संवाद के जरिये किया जाएगा। चंडीगढ़ में आयोजित कॉन्क्लेव में शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एलान करते हुए कहा, दोनों राज्यों के बीच जल्द ही पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

हिमाचल कितनी बिजली बेचेगा यह खुलासा नहीं

हालांकि उन्होंने प्रस्तावित समझौते के तहत खरीदी जाने वाली बिजली की मात्रा या दरों का खुलासा नहीं किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पंजाब और हिमाचल के रिश्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाब, हिमाचल का बड़ा भाई है। बड़े भाई के साथ समय-समय पर कुछ मुद्दे और मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन दोनों राज्यों के बीच लंबित सभी मामलों का समाधान बातचीत और आपसी संवाद के माध्यम से कर लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों सरकारें सकारात्मक माहौल में लंबित विवादों को आगे बढ़ाकर सुलझाएंगी।