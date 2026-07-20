Iran US War: ईरान की अमेरिका को चेतावनी- कहा, खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो कोई भी अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटेगा

ईरान का खार्ग आइलैंड दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल रूट में से एक है। ये दक्षिण में बुशेहर तट से लगभग 55 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है।

इस जगह पर ही अब तक अमेरिका और इजरायल ने अटैक नहीं किया

Iran US War, (आज समाज), तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की खार्ग आइलैंड पर कब्जे से जुड़े बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड और उसके आसपास सामना करने के लिए पूरी तैयारी है। अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो उसके सैनिक जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे।

खार्ग आइलैंड पर 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की क्षमता

खार्ग ईरान के दक्षिण तट से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है। ये आइलैंड स्ट्रेट आॅफ होर्मुज के बेहद करीब है। इस आइलैंड पर करीब 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की क्षमता है। फिलहाल अनुमान है कि यहां करीब 1.8 करोड़ बैरल तेल स्टोरेज में मौजूद है। ये सामान्य हालात में 10 से 12 दिन के निर्यात के बराबर है।

खार्ग आईलैंड पर पहले किसका था कब्जा?

खार्ग आईलैंड पर ईरान से पहले 18वीं शताब्दी के मध्य में डच औपनिवेशिक ताकतों का कब्जा था। 1752-1753 के आसपास डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां एक किला बनाया था। इसे बाद में 1766 में स्थानीय फारसी गवर्नर मीर मुहन्ना ने हराकर डच लोगों को वहां से खदेड़ दिया था।

मुख्य रूप से 1753 से 1766 तक फारसी गवर्नर मीर मुहन्ना और डच सेना के बीच लड़ाई चली। मुहन्ना ने डच सेना को हरा दिया और उन्हें खार्ग से खदेड़ दिया। इसके बाद खार्ग पर फारस (ईरान) का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। 20वीं सदी (रेजा शाह पहलवी के समय) में इस आइलैंड को तेल निर्यात टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया।

खार्ग पर हमले से दुनिया को क्या नुकसान?

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर अमेरिका खार्ग आइलैंड के आॅयल टर्मिनल और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला करता है, तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक तेल बाजार में तुरंत झटका लग सकता है।

ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्ग आइलैंड से होता है। यह ईरान का सबसे बड़ा आॅयल एक्सपोर्ट हब है। ईरान इस समय लगभग 15-18 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात कर रहा है। अगर खार्ग का आॅयल टर्मिनल लंबे समय के लिए बंद हो जाए, तो इसका अधिकांश निर्यात रुक सकता है।

होर्मुज और खार्ग बंद हो जाए, तो बूंद-बूंद तेल को तरसेगी दुनिया

वहीं, वैश्विक तेल खपत करीब 10-10.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन है. ऐसे में ईरान की सप्लाई रुकने से सीधे तौर पर करीब 1.5%-2% वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन असली खतरा इससे बड़ा है। क्योंकि होर्मुज पर पहले से ही सप्लाई बंद है।

ऐसे में खार्ग पर कोई भी हमला मौजूदा स्थिति को और भी गंभीर बना सकता है। इससे सिर्फ ईरानी तेल नहीं, बल्कि सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। इससे तेल की कीमतों में तेज उछाल, वैश्विक महंगाई और एशियाई देशों खासतौर पर भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पर बड़ा असर पड़ सकता है।

10 दिनों तक हमले रोकने का प्रस्ताव

उधर, मध्यस्थों ने ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को फिर से लागू करने की कोशिश के तहत 10 दिनों तक हमले रोकने का प्रस्ताव दिया है। रॉयटर्स से बातचीत में ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद दोनों पक्षों को बातचीत का मौका देना और समझौते को दोबारा पटरी पर लाना है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी तक अमेरिका या ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।