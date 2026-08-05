क्या अजीत अगरकर की होगी छुट्टी? चीफ सिलेक्टर बनने की रेस में कौन आगे, सामने आया चौंकाने वाला नाम

बीसीसीआई मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से नाराज है. उनका कार्यकाल बढ़ाने पर सवाल खड़ा हो गया है. इस पोस्ट के लिए सबसे आगे रेस में पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण का नाम सबसे ऊपर है. उनके अनुभव और बीसीसीआई की मुख्य चयनकर्ता बनने की योग्यता के आधार पर उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले है. सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी. अचानक दोनों पूर्व कप्तानों के इस फॉर्मेट को अलविदा कहने की वजह से काफी विवाद पैदा हुआ. अब खबर है कि इसकी वजह से बीसीसीआई मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से नाराज है. उनका कार्यकाल बढ़ाने पर सवाल खड़ा हो गया है.

अजीत अगरकर ने मुख्य चयनकर्ता के रूप में कई बड़े फैसले लिए हैं. इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर से फैंस तक ने सवाल उठाए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से इंग्लैंड वनडे सीरीज के दौरान रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की अफवाह उड़ी उससे बोर्ड के अंदर नाराजगी बढ़ी है.इसका सीधा असर अगरकर के बतौर मुख्य चयनकर्ता के करार पर पड़ सकता है. बीसीसीआई उनके कॉन्ट्रैक्ट को 2027 वनडे विश्व कप तक बढ़ाने की योजना पर दोबारा विचार कर रहा है.

वीवीएस लक्ष्मण का नाम सबसे आगे

खबरों की माने तो BCCI अगरकर का कार्यकाल खत्म किया जा सकता है. उनकी जगह पर अगला मुख्य चयनकर्ता कौन होगा इसके नाम को लेकर भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं. इस पोस्ट के लिए सबसे आगे रेस में पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण का नाम सबसे ऊपर है. उनके अनुभव और बीसीसीआई की मुख्य चयनकर्ता बनने की योग्यता के आधार पर उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है.

रोहित शर्मा के संन्यास की खबरों से बढ़ा विवाद

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की. अब वो सिर्फ वनडे में खेलते हैं और 2027 वर्ल्ड कप में खेलना रोहित शर्मा का अगला लक्ष्य है. इंग्लैंड दौरे के लगातार दो मैच में फ्लॉप होने के बाद खबरें आई कि वो सीरीज के आखिरी मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं. ऐसी खबरें सामने आई थीं कि सलेक्शन कमेटी उनको भविष्य की वनडे टीम में नहीं देख रहे. लॉर्ड्स वनडे से ठीक पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने खुद इन अफवाहों का खंडन किया.