Virat Kohli’s World Record: आखिर टूट ही गया सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट कोहली ने कर दिखाया, वनडे में रचा इतिहास

विराट कोहली ने ऐसी उपलब्धि हासिल जिसने उनके नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया. वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन बनाने वाले सचिन के बाद वो महज दूसरे बल्लेबाज बन गए.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पू्र्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर हल्ला बोल रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने वनडे सीरीज के पहले मैच में ऐसा कमाल कर दिखाया जो इससे पहले सिर्फ एक बार ही हुआ था. किंग कोहली ने ऐसी उपलब्धि हासिल जिसने उनके नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया. वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन बनाने वाले सचिन के बाद वो महज दूसरे बल्लेबाज बन गए. रविवार (27 सितंबर) का दिन इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया. उन्होंने सबसे कम पारी में इस कारनामे को अंजाम देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला.

तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले का इंतजार हर किसी को था. इस मैच में लंबे समय बाद एक साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी मैदान पर हुई. हिट मैन पारी की शुरुआत करने उतरे लेकिन महज 32 रन बनाकर ही आउट हो गए. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कोहली ने 15000 वनडे रन पूरे कर लिए. वह वनडे क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. पूर्व कप्तान को 50 ओवर के क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने के लिए 59 रन की जरूरत थी. इस खास उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्होंने 47 गेंद का सामना किया. उनसे पहले सिर्फ महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही वनडे में 15,000 से ज्यादा रन बना पाए हैं.

Fastest to 1⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ ODI runs ✅ Congratulations to Virat Kohli on becoming the second player to achieve the feat after Sachin Tendulkar 👏👏 Updates ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/CMhAIOXQhR — BCCI (@BCCI) September 27, 2026

दो भारतीय का बज रहा डंका

तेंदुलकर ने 1989 से 2012 के बीच भारत के लिए 463 वनडे मैच खेले और कुल 18426 रन बनाए. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा मुकाबला कोहली का 315वां वनडे था. उन्होंने 15000 रन का आंकड़ा सबसे कम पारियों में हासिल किया है. भारत की पारी के 29वें ओवर में कोहली 46 गेंद पर 57 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने अल्जारी जोसेफ की गेंद पर चौका लगाकर अपना कुल वनडे स्कोर 15,002 रन पहुंचा दिया और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली.

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर की बात करें तो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 18426 रन के साथ पहले स्थान पर हैं. अब विराट कोहली 15000 रन के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उनके बाद श्रीलंका के कुमार संगकारा का नंबर आता है, जिन्होंने अपने 15 साल लंबे वनडे करियर में 404 मैच खेलकर 14,234 रन बनाए.