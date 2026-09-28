LPU में मिड-टर्म परीक्षाएं स्थगित, 10 दिन तक क्लास रहेंगी बंद, छात्रों को घर जाने की सलाह

यूनिवर्सिटी ने 28 सितंबर 2026 से 10 दिनों के लिए नियमित कक्षाएं भी स्थगित करने का ऐलान किया है. LPU ने एक बयान में कहा कि 28 सितंबर से 10 दिनों तक रेगुलर क्लासेज नहीं होंगी, जबकि मिड-टर्म परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी.

नई दिल्ली. पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) पिछले कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यूनिवर्सिटी ने मिड-टर्म परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. ये फैसला यहां पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. यूनिवर्सिटी परिसर में एक छात्रा के साथ कथित रेप के मामले को लेकर जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच यह फैसला लिया गया है.

LPU ने सोमवार, 28 सितंबर 2026 से अगले 10 दिनों के लिए नियमित क्लास स्थगित करने का ऐलान किया है. यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि 28 सितंबर से 10 दिनों तक रेगुलर क्लासेज नहीं होंगी. वहीं मिड-टर्म परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी. परीक्षा की नई तारीखों की जानकारी छात्रों को अलग से UMS के जरिए दी जाएगी.

यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने माता-पिता या अभिभावकों से सलाह लेकर 10 दिन के लिए घर जा सकते हैं. वहीं जो भी छात्र हॉस्टल या अपने घर पर रहते हैंं, उन सभी को अंदर रहने की सलाह दी गई है. सभी को अनावश्यक बाहर निकलने या किसी भी तरह की अशांति में शामिल होने से बचने का आदेश है. प्रशासन ने छात्रों से शांत रहने, आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और आगे की जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी के संपर्क में बने रहने की अपील की है.

कांग्रेस नेता ने केंद्र और पंजाब सरकार पर साधा निशाना

इस बीच पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राज कुमार वेरका ने इन दंगों के लिए केंद्र और पंजाब सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही हैं और उन्हें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए. ANI से बातचीत में वेरका ने छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुसार मामले की उचित जांच नहीं हुई है. फिलहाल स्थिति में घबराहट का माहौल बना हुआ है. उन्होंने छात्रों की आवाज सुने जाने और मामले को जिम्मेदारी से संभालने की बात कही.

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भड़का प्रदर्शन

रविवार सुबह पंजाब के फगवाड़ा इलाके में बड़े पैमाने पर छात्र प्रदर्शन शुरू हो गए. सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर एक छात्रा के साथ कथित रेप की खबर फैलने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया. पुलिस के मुताबिक घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच जारी है. पुलिस अधिकारियों ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किसी छात्रा के साथ रेप हुआ था या नहीं. आरोपी की पहचान भी अभी सामने नहीं आई है. फिलहाल पुलिस ने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.