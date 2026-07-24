Vaibhav Sooryavanshi World Record: वैभव सूर्यवंशी ने खेली ऐसी पारी, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया स्वाहा, दुनिया को कोई बैटर नहीं टिक पाया आगे

By
Viplove Kumar
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भारतीय टीम के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद जिम्बाब्वे में जबरदस्त वापसी की है. उन्होंने तूफानी फिफ्टी ठोक डाली और बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड. वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जमाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं.
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वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी जमाने वाले सबसे कम उम्र के बैटर बने.

नई दिल्ली. इंग्लैंड के खिलाफ अपने इंटरनेशनल डेब्यू पर रन बनाने में नाकाम रहे युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे में आते ही तबाही मचा दी. उन्होंने पहले मुकाबले में तूफानी फिफ्टी जमाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला. भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने गुरुवार (23 जुलाई) को इतिहास रचते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बनने का कारनामा अंजाम दिया. महज 15 साल 118 दिन की उम्र में उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम की.

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारकर जिम्बाब्वे पहुंची टीम इंडिया दबाव में थी. कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. मयंक यादव और प्रिंस यादव के साथ मिलकर शिवम दुबे और रवि बिश्नोई ने मेजबान को 125 रन पर रोक दिया. छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोट पारी खेल जीत की नींव रखी. जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में वैभव ने भारत की पारी की शुरुआत करते हुए 19 गेंद में 50 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने अपना अर्धशतक केवल 18 गेंद में पूरा किया और इस दौरान 4 चौके व 4 छक्के जड़े.

इंटरनेशनल फिफ्टी जमाने वाले सबसे युवा बैटर

देश रन गेंद चौके छक्के उम्र विरोधी टीम वेन्यू तारीख
वैभव सूर्यवंशी भारत 50 19 4 4 15 वर्ष 118 दिन जिम्बाब्वे हरारे 23 जुलाई 2026
लुईस ब्रूस जिब्राल्टर 60 53 5 0 16 वर्ष 56 दिन माल्टा अल्बेर्गारिया 20 अगस्त 2021
लुईस ब्रूस जिब्राल्टर 58 45 7 0 16 वर्ष 57 दिन माल्टा अल्बेर्गारिया 21 अगस्त 2021
काविन चड्ढा इंडोनेशिया 60 37 8 2 16 वर्ष 76 दिन स्वीडन बाली 13 अप्रैल 2026
अलुसिने तुरे सिएरा लियोन 78* 72 8 1 16 वर्ष 89 दिन घाना बेनोनी 17 दिसंबर 2023
लुईस ब्रूस जिब्राल्टर 57* 55 3 0 16 वर्ष 118 दिन माल्टा मार्सा 21 अक्टूबर 2021
तेनजिन राबगे भूटान 50 47 4 0 16 वर्ष 118 दिन चीन कुआलालंपुर 30 जुलाई 2023
लुईस ब्रूस जिब्राल्टर 73 50 5 1 16 वर्ष 120 दिन बुल्गारिया मार्सा 23 अक्टूबर 2021
लुईस ब्रूस जिब्राल्टर 61 43 3 2 16 वर्ष 121 दिन बुल्गारिया मार्सा 24 अक्टूबर 2021

 

इस उपलब्धि के साथ वैभव ने नेपाल के कुशल मल्ला का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिय. कुशल मल्ला ने 8 फरवरी 2020 को अमेरिका के खिलाफ वनडे मैच में 15 साल 340 दिन की उम्र में 51 गेंद पर 50 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था. वैभव की विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत ने 126 रन के लक्ष्य का पीछा बेहद आसानी से किया. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए ईशान किशन के साथ महज 21 गेंदों में 45 रन की साझेदारी भी निभाई.

सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल फिफ्टी का रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट की बात करें तो इससे पहले सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था. सचिन ने नवंबर 1989 में फैसलाबाद टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 213 दिन की उम्र में 59 रन बनाए थे. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब वैभव पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. दूसरे स्थान पर जिब्राल्टर के लुईस ब्रूस हैं, जिन्होंने 16 साल 56 दिन की उम्र में माल्टा के खिलाफ 60 रन की पारी खेली थी.