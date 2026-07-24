UP Viral News: रील्स बनाते-बनाते कैमरामैन पर आ गया दिल, 3 बहनों ने एक ही युवक से की शादी ! आप भी देखिए वीडियो

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Amit Upadhyay
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UP Viral Marriage Story: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां तीन बहनों ने एक ही युवक से शादी करने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
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अमरोहा में अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। (सांकेतिक फोटो)

Amroha Shocking Wedding Video: आजकल सोशल मीडिया पर रील्स की भरमार है। हर उम्र के लोग तरह-तरह की रील्स बना रहे हैं और उन पर लाखों व्यूज भी बटोर रहे हैं। कई लोग अकेले रील्स बनाना पसंद करते हैं, तो कई लोग टीम बनाकर रील्स का बिजनेस कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक अनोखा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यूपी के अमरोहा में तीन बहनें रील्स बनाती थीं और एक युवक उनका कैमरामैन का काम करता था। लंबे समय से चारों लोग रील्स बना रहे थे और अच्छे खासे व्यूज भी बटोर रहे थे। धीरे-धीरे तीनों बहनों का दिल अपने कैमरामैन पर आ गया और तीनों ने एक ही युवक से शादी करने का दावा किया है। शादी का बाकायदा एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है।

अनोखी शादी का क्या है पूरा मामला?

यह मामला यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के धोरिया गांव का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार गांव की रहने वाली सगी बहनें देविका और छवि के साथ उनकी मौसेरी बहन अलका ने बीती 15 जुलाई को विकास उर्फ विक्कू नाम के युवक से शादी करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि यह शादी चामुंडा मंदिर में हुई। शादी से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही लोगों के बीच इस अनोखी शादी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया और पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है।

रील्स बनाने के दौरान युवक से मिली थीं बहनें

जानकारी के मुताबिक चारों लोग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और रील्स बनाते हैं। विकास भी उनकी रील्स और वीडियो में अक्सर नजर आता था। बताया जा रहा है कि वह कई वीडियो में पति की भूमिका निभाता था। रील्स बनाने के दौरान ही तीनों बहनों और विकास के बीच नजदीकियां बढ़ीं। इसके बाद यह रिश्ता शादी तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की वास्तविकता पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों बहनों का कहना है कि वे हमेशा साथ रहना चाहती थीं। उनका दावा है कि उन्हें ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, जिसमें तीनों बहनें एक साथ रह सकें। इसी वजह से उन्होंने एक ही युवक से शादी करने का फैसला लिया। तीनों बहनों ने कहा कि वे सभी बालिग हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से यह फैसला लिया है।

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद

शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। कुछ लोगों ने इसे निजी फैसला बताया, जबकि कुछ संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। कुछ हिंदू संगठनों ने इसे सनातन परंपराओं के खिलाफ बताते हुए विरोध किया। मामले को लेकर चामुंडा मंदिर प्रबंधन ने भी जानकारी दी है। मंदिर के प्रबंधक डॉ. शिवचरण दास ने बताया कि विवाह के समय मंदिर में मरम्मत का काम चल रहा था और वहां कोई पुजारी मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि विवाह की रस्में किसने संपन्न कराईं और किस प्रक्रिया के तहत शादी हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस ने शुरू की वायरल शादी की जांच

वीडियो वायरल होने और विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने चारों लोगों को बुलाकर पूछताछ की। पुलिस ने उनसे उम्र और बालिग होने के दस्तावेज मांगे हैं। हसनपुर पुलिस के वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि चारों लोगों से जानकारी ली गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज कुमार त्यागी ने कहा कि अगर किसी पक्ष की ओर से शिकायत मिलती है या जांच में कोई कानूनी उल्लंघन सामने आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि विवाह किस प्रक्रिया के तहत हुआ और इसमें किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ। इसके अलावा सभी पक्षों की उम्र और सहमति से जुड़े तथ्यों की भी पुष्टि की जा रही है। फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।