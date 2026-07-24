NEET पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन के हिंसक होने के बीच दिल्ली पुलिस ने अपने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अगले आदेश तक पुलिस में सभी रैंक के कर्मियों को छट्टियां नहीं मिलेंगी।

Delhi police leave cancelled : NEET पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन के हिंसक होने के बीच दिल्ली पुलिस ने अपने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली में CJP प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये आर्डर लिया गया है। अगले आदेश तक पुलिस में सभी रैंक के कर्मियों को छट्टियां नहीं मिलेंगी। इमरजेंसी के हालात में ही पुलिसकर्मियों को छुट्टी मिल सकेगी। इस आदेश के तहत जो पुलिसकर्मी पहले से ही इस दौरान छुट्टी पर हैं, उनकी तत्काल प्रभाव से छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें ड्यूटी पर बुला लिया गया है।

जितेंद्र सिंह ने दिया बातचीत का न्योता

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के सदस्यों से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि CJP के सदस्यों को बातचीत के लिए बुलाया है। उन्होंने बताया कि सरकार बातचीत के लिए पहले ही चार औपचारिक प्रस्ताव भेज चुकी है और किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है।

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प्रदर्शन से लॉकडाउन की नौबत

राजधानी स्थित कनॉट प्लेस में दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को गुरुवार शाम 6.30 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया था। NEET विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने गुरुवार को एक जरूरी एडवाइजरी जारी की थी। इसके बाद कनॉट प्लेस स्थित संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था।