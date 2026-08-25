वैभव सूर्यवंशी की कातिलाना गेंदबाजी, 4 बॉल में झटके 2 विकेट,दलीप ट्रॉफी में मचाई सनसनी

ईस्ट जोन के उप कप्तान की जिम्मेदारी उठा रहे बिहार के इस युवा ने बल्लेबाज में फ्लॉप रहने के बाद गेंदबाजी में कमाल कर दिखाया. उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन एक ओवर में दो विकेट झटक तहलका मचा दिया.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जगह बनाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस समय दलीप ट्रॉफी 2026 में खेल रहे हैं. बल्ले से दम दिखाने में नाकाम रहे इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी में कमाल कर दिखाया. वैभव सूर्यवंशी ने जब से क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा है लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. ईस्ट जोन के उप कप्तान की जिम्मेदारी उठा रहे बिहार के इस युवा ने बल्लेबाज में फ्लॉप रहने के बाद गेंदबाजी में कमाल कर दिखाया. उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन एक ओवर में दो विकेट झटक तहलका मचा दिया.

चयनकर्ताओं ने टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने वाले वैभव को दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का उप कप्तान बनाया. इस फैसले को लेकर लगातार सवाल उठाए गए लेकिन उन्होंने इसे सही साबित किया. भले ही वो पहली पारी में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए लेकिन गेंदबाजी से टीम को योगदान दिया. बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-2 में खेले जा रहे मुकाबले में वैभव ने दूसरी पारी में अपने दूसरे ओवर में ही लगातार दो विकेट चटकाए.

Vaibhav Sooryavanshi provides Double Delight ✌️ Picks up 2⃣ wickets in the over. 2 excellent catches as well. 🙌 North East Zone are 79/7 in the 2nd innings after following on. Scorecard ▶️ https://t.co/XJFhfvvTIU#DuleepTrophy pic.twitter.com/NnYbBPnrja — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 25, 2026

एक ओवर में झटके 2 विकेट

वैभव सूर्यवंशी को कप्तान ईशान किशन ने गेंदबाजी करने का मौका दिया. पहली ओवर उन्होंने ठीक ठाक किया लेकिन दूसरे ओवर में गजब कर दिया. ओवर की दूसरी गेंद पर अपने विकेट का खाता खोला. नॉर्थ ईस्ट जोन की दूसरी पारी का 28वां ओवर कर रहे वैभव ने किशन लिंगदोह ने बड़ा शॉट खेलने के लिए ललचाया. उन्होंने बल्ला चलाया और बॉल सब्स्टीट्यूट फील्डर डेनिश दास के हाथों में चली गई. अगली बॉल पर बल्लेबाजी करने उतरे इमलीवाती लेमटूर ने उनको जोरदार चौका लगाया. ओवर की चौथी गेंद पर वो चकमा खा गए जिसपर वैभव ने जोरदार अपील की.कप्तान ईशान किशन ने विकेट के पीछे उनका कैच लपका. अंपायर ने अपील पर उंगली खड़ी कर दी.

बड़ी जीत के करीब टीम

ईस्ट जोन ने सुदीप कुमार घरामी और शाहबाज अहमद की शतकीय पारी के दम पर पहली पारी में 467 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम पहली पारी में अभिषेक सरकार और शाहबाज की घातक गेंदबाजी के आगे महज 111 रन पर ढेर हो गई. सरकार ने पांच विकेट झटके जबकि शाहबाज ने तीन बल्लेबाजों को आउट किया. ईस्ट जोन के कप्तान ने विरोधी टीम को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया.