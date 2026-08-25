Lunar Eclipse 2026 Date: रक्षाबंधन के दिन लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, मान्य होगा या नहीं? किन देशों में होगा असर?

Lunar Eclipse 2026 Date: 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन साल का आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा. भारत में यह दिखाई देगा की नहीं, सूतक काल लगेगा की नहीं आइए जानते हैं.

Chandra Grahan Sutak Kaal 2026: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में होगा. खगोलीय दृष्टि से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है. सनातन परंपरा में ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में लोगों के मन में ग्रहण के समय, सूतक और रक्षाबंधन पर इसके प्रभाव को लेकर कई सवाल हैं.

कब लगेगा चंद्र ग्रहण?

ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा. भारतीय समय के मुताबिक ग्रहण सुबह 8:05 बजे शुरू होकर 11:22 बजे समाप्त होगा. इसका मध्यकाल सुबह करीब 9:43 बजे रहेगा. हालांकि, भारत में उस समय दिन होने के कारण यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा.

भारत में सूतक काल मान्य नहीं

ज्योतिषविद के मुताबिक सूतक काल उसी स्थान पर मान्य होता है, जहां ग्रहण दिखाई देता है. चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं रहेगा. इसका मतलब है कि पूजा-पाठ, शुभ कार्यों और धार्मिक गतिविधियों पर किसी तरह की रोक नहीं होगी. मंदिरों के कपाट भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

रक्षाबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर

भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण रक्षाबंधन के पर्व पर इसका कोई धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ेगा. बहनें सामान्य रूप से भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी और भाई-बहन पूरे उत्साह के साथ त्योहार मना सकेंगे.

इन देशों में दिखाई देगा ग्रहण

यह चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. इन क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों के लिए ग्रहण और सूतक से जुड़े धार्मिक नियम लागू माने जाएंगे.

ग्रहण के दौरान क्या करें?

ग्रहण दिखाई देने वाले क्षेत्रों में इष्ट देवता के मंत्र का जाप करने की सलाह दी गई है. भगवान शिव के मंत्र ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप किया जा सकता है. ग्रहण समाप्त होने के बाद चावल, दाल, आटा, मौसमी फल और दक्षिणा जरूरतमंदों को दान करने की बात कही गई है. रक्षाबंधन पर भाई-बहनों को विवाद से बचते हुए शांतिपूर्वक पर्व मनाने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है.