प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली की आंच नई दिल्ली से बिहार तक पहुंच गई है। पटना में मंगलवार को 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन और उग्र हो गया।

Patna Students Protest: प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली के विरोध की आंच नई दिल्ली से बिहार तक पहुंच गई है। पटना में मंगलवार को 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन और उग्र हो गया। गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे अभ्यर्थियों ने रास्ते में लगी बैरिकेडिंग तोड़ दी और सुरक्षाकर्मियों से धक्कामुक्की की।

परीक्षा में भारी धांधली का आरोप

अभ्यर्थी 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी के संवेदनशील इलाकों में पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं, जबकि प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।

पुलिस ने किए पर्याप्त इंतजाम

प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट किया था कि छात्रों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जाएगा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।

हिरासत में लिए गए छात्र

छात्रों के मुताबिक, गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से प्रदर्शन शुरू हुआ और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने छात्र पहुंचे। जहां उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पटना के प्रमुख इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और यातायात व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। छात्रों के प्रदर्शन के चलते राजधानी में कई मार्गों पर जाम और यातायात प्रभावित हो गया है। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों पर पानी की बौछार की गई।

पुलिस नहीं कर पाई कंट्रोल

मंगलवार के प्रदर्शन से पहले पटना के एसडीपीओ टाउन-2 (कानून-व्यवस्था) कामाख्या नारायण सिंह ने कहा था, ”हमने बैरिकेडिंग लगा दी है और वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। छात्रों के साथ बातचीत भी जारी है। बातचीत सकारात्मक रही है। मुझे उम्मीद है कि छात्रों ने समझ लिया होगा कि उनकी कई मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, इसलिए प्रदर्शन का दायरा काफी छोटा होना चाहिए। इसके बावजूद अगर छात्र यहां आते हैं, तो हम उन्हें रोकेंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे।”