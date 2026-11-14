26 बॉल 49 रन…10वें नंबर पर आकर हारी बाजी पलट दी…पाकिस्तान को भारत ने सांसे रोक देने वाले फाइनल में हराया

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Viplove Kumar
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भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर धूल चटाते हुए खिताबी जीत दर्ज की. अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने सांसे रोक देने वाले मुकाबले में 1 विकेट से जीत हासिल कर ट्रॉफी को अपने नाम किया.

नई दिल्ली. अंडर 19 एशिया कप के सांसे रोक देने वाले फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन की जरूरत थी और मोहित ने आखिरी बॉल पर चौका लगाकर टीम को जीत तक पहुंचाया. भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए उस्मान खान की सेंचुरी के दम पर पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में भारतीय टीम ने 9 विकेट पर आखिरी बॉल पर मोहित के चौके की बदौलत 1 विकेट की रोमांचक जीत हासिल की.

भारतीय टीम ने इस जीत के साथ ना सिर्फ अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया बल्कि ग्रुप स्टेज में टीम को मिली हार का बदला भी सूद समेत चुकता कर लिया. फाइनल का मुकाबला कांटे का होने वाला इसकी उम्मीद की जा रही थी लेकिन जैसा खेल दिखा उसने हर एक फैंस का दिन बना दिया. आखिरी बॉल तक मैच पहुंचा और चौके से भारतीय टीम जीती.

आखिरी बॉल पर जीती टीम इंडिया

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के लिए आखिरी के कुछ ओवर सांसे रोक देने वाले रहे. टीम इंडिया के 9वां झटका 47.2 ओवर में लगा जब स्कोर 309 रन था. जीत के लिए 29 रन की जरूरत थी और हाथ में सिर्फ 1 विकेट बचा था. यहां से एक चूक सबकुछ बर्बाद कर देती. मोहित उल्वा ने 10वें नंबर पर महज 26 बॉल पर 49 रन की नाबाद पारी खेल मैच का नक्शा बदल दिया. हारी बाजी को उन्होंने जीत में बदल दी. गुरुपति वेंकट ने उनका साथ निभाया और मैच को आखिरी बॉल तक पहुंचाया. मोहित ने चौका लगाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए ट्रॉफी जिताई. मोहित ने 5 चौका लगाया और 3 छक्का जड़ा.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।