Punjab Road Accident: पंजाब में दो तीर्थ यात्रा बसों की आमने-सामने टक्कर, 4 यात्रियों की मौत, 18 घायल, 5 की हालत गंभीर

पंजाब में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तरनतारन-बठिंडा नेशनल हाईवे पर नौशहरा पन्नूआ गांव के पास मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चल रही दो बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई.

नई दिल्ली. शनिवार को पंजाब से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई. तरनतारन-बठिंडा नेशनल हाईवे पर नौशहरा पन्नूआ गांव के पास दो बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इसे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलाया जा रहा था. हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए. घायलों में पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चल रही दो बसे शनिवार को पंजाब के नेशनल हाइवे पर टकरा गई. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

दोनों बसों में सवार थे 75 यात्री

बताया जा रहा है कि जिन दो बसों का हादसा हुआ उसमें कुल 75 यात्री सवार थे. इनमें से एक बस लंबी विधानसभा क्षेत्र के गांव भीटीवाल से 32 महिला यात्रियों को लेकर अमृतसर के श्री दरबार साहिब जा रही थी. दूसरी बस अमृतसर में धार्मिक दर्शन करने के बाद बरगाड़ी लौट रही थी. इसी दौरान नौशहरा पन्नूआ गांव के पास दोनों बसों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बसों में बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और यात्रियों की मदद में जुट गए.

बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

इस दर्दनाक घटना को जिसने देखा उसके मुताबिक, दोनों बसों की टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने बसों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, एक बस अमृतसर की तरफ से आ रही थी. दूसरी हरिके की ओर से आ रही थी. इसी दौरान अमृतसर की तरफ से आ रही बस के सामने अचानक एक बाइक सवार आ गया. उसे बचाने के लिए बस चालक ने वाहन को दूसरी तरफ मोड़ दिया. इसी कोशिश में सामने से आ रही दूसरी बस से उसकी सीधी टक्कर हो गई.

चार लोगों की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल

हादसे की सूचना मिलते ही डिप्टी कमिश्नर निर्मल ओसेप्पचन और एसएसपी सुरिंदर लांबा मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत कार्यों की जानकारी ली. इस दुर्घटना में चार यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं. इनमें पांच यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए निकले यात्रियों के साथ हुए इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल है.