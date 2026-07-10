Yogini Ekadashi 2026: इस व्रत कथा के बिना अधूरी मानी जाती है पूजा, मिलेगा अपार पुण्य

Yogini Ekadashi 2026: आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली योगिनी एकादशी को हिंदू कैलेंडर की सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से फल देने वाली एकादशी में से एक माना जाता है। भक्तों का मानना ​​है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने और इसकी पवित्र कथा सुनने से बहुत ज़्यादा धार्मिक पुण्य मिलता है, जो हज़ारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर है। हिंदू परंपरा के अनुसार, यह शुभ दिन भक्तों को पिछले पापों से उबरने, जीवन से रुकावटों को दूर करने और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने में मदद करता है।

योगिनी एकादशी की पवित्र कथा

पुराने ग्रंथों के अनुसार, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी का महत्व बताया था। यह कहानी स्वर्ग की नगरी अलकापुरी से शुरू होती है, जिस पर भगवान शिव के भक्त कुबेर का राज था।

कुबेर के सेवकों में हेम नाम का एक माली था, जिसकी रोज़ की ज़िम्मेदारी भगवान शिव की पूजा के लिए ताज़े फूल इकट्ठा करना था। हेम अपनी खूबसूरत पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्यार करता था, और एक दिन वह उसके साथ समय बिताने में इतना खो गया कि वह समय पर फूल पहुँचाना भूल गया।

कुबेर इस लापरवाही से बहुत गुस्सा हुआ और उसने हेम को श्राप दिया कि वह अपना स्वर्ग का दर्जा खो देगा। नतीजतन, हेम अपनी पत्नी से अलग हो गया, धरती पर गिर गया, और उसे कोढ़ हो गया। उसने कई साल दुख में भटकते हुए बिताए, उस गलती को याद करते हुए बहुत दुख सहा जिसकी वजह से वह नीचे गिरा था।

आखिरकार, हेम ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुँचा। उसकी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद, दयालु ऋषि ने उसे पूरी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत रखने और सभी बताए गए रीति-रिवाजों का पालन करने की सलाह दी।

हेम ने पूरी ईमानदारी से व्रत रखा, और भगवान विष्णु की कृपा से श्राप हट गया। वह अपने असली रूप में वापस आ गया, अपनी पत्नी से फिर मिला, और खुशी और खुशहाली की ज़िंदगी में लौट आया। तब से, योगिनी एकादशी को माफ़ी पाने, पिछले पापों को मिटाने और जीवन में शांति, खुशहाली और भगवान का आशीर्वाद पाने का एक शक्तिशाली मौका माना जाता है।

योगिनी एकादशी का व्रत कैसे करें

भक्तों को सूरज उगने से पहले उठना चाहिए, पवित्र स्नान करना चाहिए और सच्चे मन से व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। पूजा की जगह पर एक पवित्र कलश रखा जाता है, उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। फूल, फल और दूसरे प्रसाद श्रद्धा से चढ़ाए जाते हैं और आरती करते समय एक दीया जलाया जाता है।

गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस पवित्र एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे शांति, खुशहाली और आध्यात्मिक विकास होता है।