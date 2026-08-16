क्या दूसरे दिन केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए आएंगे या नहीं? चोट कितनी गंभीर, कोच सितांशु कोटक ने दिया अपडेट

पहले दिन के खेल में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार सेंचुरी ठोकी जबकि केएल राहुल ने 77 रन बनाए. उनको चोटिल होने के बाद मैदान छोड़कर बाहर होना पड़ा. फैंस के अंदर ये सवाल है कि क्या वो दूसरे दिन के खेल में वो बल्लेबाजी करते नजर आएंगे. उनकी चोट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट का इंतजार हर एक फैन को था. मैच के पहले दिन भारतीय टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और स्कोर 2 विकेट पर 288 रन तक पहुंचाया. बारिश की वजह से दिन में पूरे ओवर नहीं फेंका जा सका. पहले दिन के खेल में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार सेंचुरी ठोकी जबकि केएल राहुल ने 77 रन बनाए. उनको चोटिल होने के बाद मैदान छोड़कर बाहर होना पड़ा. फैंस के अंदर ये सवाल है कि क्या वो दूसरे दिन के खेल में वो बल्लेबाजी करते नजर आएंगे. उनकी चोट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने गॉल टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद राहुल की चोट पर अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं. लंबे समय तक बल्लेबाजी करने के दौरान राहुल को शरीर के कई हिस्सों में तेज ऐंठन हुई थी. इस वक्त उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. जैसा सितांशु ने मीडिया को बताया उसके हिसाब से वो दूसरे दिन बल्लेबाजी करने उतर सकते है. पहले दिन मेहनत के मुश्किल वक्त में मैदान पर टिककर उन्होंने 77 रन बनाए. वो इस शतक को पूरा कर सकते हैं. फैंस के लिए यह बड़ी राहत है.

राहुल ने खेली 77 रन की पारी

पहले दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे. 47 रन तक यह साझेदारी चली और यशस्वी 32 रन बनाकर आउट हो गए. केएल ने मुश्किल हालात में संयम से बल्लेबाजी की और 162 गेंद पर 77 रन बनाए. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 150 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. पहले दिन के खेल में आखिरी सेशन में उनको रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा.