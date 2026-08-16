Haryana Gold Silver Price Today: आज का सोना-चांदी का भाव जारी! खरीदारी से पहले जरूर जानें रेट

Haryana Gold Silver Price Today 16 August 2026: आज 16 अगस्त 2026 को हरियाणा में सोना और चांदी की किमत में कितना बदलाव रहा है. कीमतों में स्थानीय स्तर पर बदलाव संभव है. आइए जानते हैं आज के ताजा भाव.

Haryana Gold Silver Price Today 16 August 2026: हरियाणा में आज, 16 अगस्त 2026, सोने और चांदी की कीमतों में निवेशकों और खरीदारों की खास नजर बनी हुई है. क्षेत्रीय कमोडिटी रिपोर्ट्स के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,320 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना लगभग ₹15,036 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, चांदी की कीमत करीब ₹2,719 प्रति 10 ग्राम यानी ₹2,71,900 प्रति किलोग्राम बताई जा रही है.

हरियाणा में 22 कैरेट सोने का भाव (Haryana 22K Gold Price Today)

हरियाणा में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,320 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,43,200 बैठती है. 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में अधिक किया जाता है.

24 कैरेट सोने की कीमत (Haryana 24K Gold Price Today)

24 कैरेट सोना करीब ₹15,036 प्रति ग्राम के भाव पर है. वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,50,360 है. 24 कैरेट सोना उच्च शुद्धता वाला सोना माना जाता है और इसका इस्तेमाल निवेश के उद्देश्य से भी किया जाता है.

हरियाणा में चांदी का आज का भाव (Haryana Silver Price Today)

चांदी की बात करें तो हरियाणा में आज इसका भाव करीब ₹272 प्रति ग्राम है. 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,719 है, जबकि एक किलोग्राम चांदी करीब ₹2,71,900 में मिल रही है.

सोना-चांदी खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोने और चांदी के भाव दिनभर में बदल सकते हैं. इसके अलावा, आभूषण खरीदते समय बताई गई कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए खरीदारी करने से पहले स्थानीय ज्वेलर से अंतिम कीमत की पुष्टि करना उचित है.

नोट: ऊपर दिए गए भाव 16 अगस्त 2026 को उपलब्ध क्षेत्रीय कमोडिटी रिपोर्ट्स पर आधारित अनुमानित दरें हैं. स्थानीय बाजार में वास्तविक कीमत थोड़ी अलग हो सकती है.