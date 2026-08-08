शुभमन गिल फिर चोटिल, पहले टेस्ट से बाहर हुए तो कौन लेगा उनकी जगह? 3 खिलाड़ी रेस में

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल श्रीलंका दौरे पर प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए. उनको हाथ में चोट लगी है और 15 अगस्त से शुरू हो रहे पहले मुकाबले में खेलने पर संशय है. ऐसा में उनकी जगह कौन बल्लेबाजी करेगा इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले झटका लगता दिख रहा है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने की खबर सामने आई है. बीसीसीआई ने शुक्रवार से शुरू हुए तीन दिन के प्रैक्टिस मैच से पहले इसकी जानकारी शेयर की. श्रीलंका इलेवन से मुकाबले से पहले बताया गया कि कप्तान चोटिल हो गए हैं. चोटिल होने की वजह से ही वो इस मैच में खेलने नहीं उतरे. उनकी जगह पर केएल राहुल टॉस करने पहुंचे थे.

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर चोट की चपेट में आ गए हैं. श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ कोलंबो में शुक्रवार 7 अगस्त से शुरू हुए तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच के पहले दिन गिल मैदान पर नहीं उतरे.कप्तान गुरुवार को नेट्स प्रैक्टिस के दौरान दो बार चोटिल हो गए थे. पहली चोट बल्लेबाजी करते समय लगी थी जबकि दूसरी बार वो कैचिंग प्रैक्टिस करते समय चोटिल हो गए थे. श्रीलंका दौरे पर पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को खेला जाना है. गॉल में खेले जाने वाले इस मैच में अभी सप्ताह भर का समय बाकी है. ऐसे में उनकी फिटनेस टीम के लिए चिंता का सबब बन गई है. फैंस के मन में सवाल ये उठ रहा है कि अगर गिल पहले टेस्ट से बाहर हो जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा. बल्लेबाजी क्रम में वो चौथे नंबर पर आते हैं, इस बैटिंगं ऑर्डर पर किसे भेजा जा सकता है.

रवींद्र जडेजा

अगर शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच से बाहर हो जाते हैं तो उनकी जगह पर रवींद्र जडेजा को बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है. उनके पास बल्लेबाजी का अच्छा अनुभव है. वो अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी में बदलाव कर सकते हैं. मिडिल आर्डर को संभालने का काम जडेजा अच्छे से कर सकते हैं. उनके अंदर स्पिन गेंदबाजी को खेलने की क्षमता है.

ध्रुव जुरेल

बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम में जगह बनाने वाले ध्रुव जुरेल पिछले कुछ मुकाबलों से अपनी बल्लेबाजी के दम पर प्लेइंग इलेवन में हैं. इस बैटर के पास निचले क्रम में बैटिंग करने की क्षमता है लेकिन मिडिल आर्डर में भी खेल सकते हैं. उनको शुभमन गिल की जगह पर बल्लेबाजी में बतौर स्पेशलिस्ट बैटर भेजा जा सकता है. टेस्ट में ध्रव जुरेल ने अब तक 478 रन हैं, उनका औसत 34.14 रहा है.

देवदत्त पडिक्कल

शुभमन गिल की जगह पर बल्लेबाजी के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प देवदत्त पडिक्कल का हो सकता है. उनके पास ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी का अच्छा अनुभव है. कोच गौतम गंभीर नंबर चार पर पडिक्कल को गिल की जगह उतार सकते हैं. पिछले कुछ सालों में घरेलू क्रिकेट में पडिक्कल ने काफी अच्छा किया है. रणजी ट्रॉफी में वो अपनी टीम की तरफ से लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं. पडिक्कल के पास नंबर-4 पर बैटिंग करने का भी अनुभव है.