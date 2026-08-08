क्रिकेट में कैरियर बनाने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली शिफ्ट हुए भारती के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने अपने गृहराज्य में मकान बनाने के लिए जमीन पाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है।

Risabh Pant seeks help from cm Dhami: क्रिकेट में कैरियर बनाने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली शिफ्ट हुए भारती के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने अपने गृहराज्य में मकान बनाने के लिए जमीन पाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है। पंत ने कहा कि वह दिल्ली से अपने गृह प्रदेश में वापस लौटना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जमीन की तलाश है। पोस्ट सामने आने के बाद सीएम धामी ने इसका संज्ञान लिया और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

पंत ने की अपील

उन्होंने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपने गृह राज्य में जमीन अधिग्रहण के मुद्दों पर तुरंत दखल देने की अपील की। उन्होंने X पर लिखा, ”आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जमीन लेने में मेरी मदद करें… मैं अपने मूल स्थान पर वापस जाकर उत्तराखंड में लोगों की मदद और प्रदेश का विकास करना चाहता हूं और अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस बसना चाहता हूं। कृपया इस मामले पर ध्यान दें, 3 साल हो चुके हैं।”

@pushkardhami hello sir how’s you ??? It’s a long time for me especially being local from Uttrakhand . I have been trying to buy land to shift my base from Delhi to Uttrakhand and I couldn’t find anything facilitating and big to live here I love my Uttrakhand. My humble request… — Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026

सीएम धामी ने दिया जवाब

पंत के इस अनुरोध के बाद शनिवार को धामी ने जवाब दिया, ”प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। अपने शानदार प्रदर्शन और उपलब्धियों से आपने देश और दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका प्रेम और यहां लौटकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वे जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे और नियमों के अनुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।”

प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को… https://t.co/v3iFQVpxUK — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2026

जरूरत के हिसाब से नहीं मिल रही प्रॉपर्टी

श्रीलंका दौरे पर कोलंबो में भारत के तीन दिन के प्रैक्टिस मैच में खेल रहे पंत ने X पर बताया कि वह दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें जमीन की तलाश है। वह पिछले तीन साल से जमीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है। पंत ने कहा कि वह सरकारी रेट पर जमीन खरीदना चाहते हैं।

करियर के लिए किया दिल्ली का रुख

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रूड़की में जन्मे पंत ने क्रिकेट में करियर बनाने के लिए दिल्ली का रुख किया था। वह घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिलहाल श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के सात 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने गए हैं।