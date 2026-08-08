Himachal News: हिमाचल में 100 फीट नीचे गिरी बस, 8 लोगों की मौत, राज्य में भूस्खलन से 145 सड़कें बंद, भारी तबाही

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Amit Upadhyay
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Chamba Bus Accident News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक प्राइवेस बस अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट नीचे गिर गई। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 8 लोगों की मौत हो गई। करीब 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं, लगातार बारिश और भूस्खलन से राज्य में 145 सड़कें बंद हैं, जबकि 224 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं।
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चंबा में शनिवार सुबह एक प्राइवेट बस सड़क से 100 फीट नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी।

Himachal Pradesh Bus Accident News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। चंबा जिले में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट नीचे जा गिरी। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 7 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर भारी बारिश और भूस्खलन से पूरे प्रदेश में 145 सड़कें बंद हैं, जबकि 224 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में भारी तबाही हुई है।

चंबा में 100 फीट नीचे गिरी बस

चंबा जिले के चुराह क्षेत्र में बैरागढ़-चंबा मार्ग पर शनिवार सुबह यह हादसा हुआ। शर्मा ट्रैवलर्स की प्राइवेट बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। देवीकोठी के पास चालुज मोड़ पर अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे 100 फीट नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में करीब 15-16 लोग सवार थे। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। करीब 7 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

3 किमी चलने के बाद हुआ हादसा

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी। अभी बस ने करीब तीन किलोमीटर का ही सफर तय किया था कि चालुज मोड़ के पास यह हादसा हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बस को सीधा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आशंका है कि कुछ यात्री बस के मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल तीसा पहुंचाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

बारिश और भूस्खलन से 145 सड़कें बंद

इधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसके कारण भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाएं सामने आई हैं। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार धर्मशाला में 79 मिलीमीटर, जोगिंदरनगर में 76 मिलीमीटर, मंडी में 63.4 मिलीमीटर और शिमला में 54.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 7 अगस्त तक प्रदेश में कुल 145 सड़कें बंद हो चुकी थीं। इनमें मंडी की 66, कुल्लू की 31 और सिरमौर की 28 सड़कें शामिल हैं।

224 ट्रांसफार्मर ठप, वॉटर सप्लाई प्रभावित

भारी बारिश और भूस्खलन का असर बिजली और पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा है। प्रदेश में 224 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं। इनमें अकेले मंडी जिले के 182 ट्रांसफार्मर शामिल हैं। इसके अलावा 14 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। इससे कई इलाकों में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अगले कुछ दिन भी खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। 10 और 11 अगस्त को हिमाचल के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी-नालों के पास न जाने और मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।