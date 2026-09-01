रिंकू सिंह समेत 8 खिलाड़ियों की छुट्टी, चयनकर्ताओं ने लिए एक्शन! अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया में ‘रीसेट’

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Viplove Kumar
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अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. जिम्बाब्वे पर खेली गई पिछली सीरीज की टीम से 8 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है.
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अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम इस महीने तीन मैचों की टी20 सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी. चयनकर्ताओं ने टीम में बड़ा बदलाव किया है. जिम्बाब्वे के दौरे पर भेजे गई कई खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं. इस सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने एक बेहद ताकतवर टीम चुनी है. भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज 13, 15 और 17 सितंबर को खेली जाएगी. इस सीरीज के बाद भारतीय टीम को एशियन गेम्स के लिए जापान रवाना होना है.

इंग्लैंड दौरे पर खेलने के बाद संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे से आराम दिया गया था. अब उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी हो रही है. वैभव सूर्यवंशी को भी चयनकर्ताओं ने टीम में बनाए रखा है जबकि प्रभसिमरन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. देखना होगा कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर इस सीरीज में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए वैभव और संजू में से किसे चुनते हैं. सैमसन के अलावा ईशान किशन बतौर विकेटकीपर टीम में दूसरे विकल्प होंगे.

8 खिलाड़ियों की छुट्टी

जिम्बाब्वे में खेलने वाली भारतीय टीम और अफगानिस्तान सीरीज के लिए चुनी गई टीम में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. चयनकर्ताओं ने एक दो नहीं बल्कि 8 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. पिछली टीम के मुकाबले जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, उनमें सूर्यांश शेगड़े, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह शामिल हैं. इन सभी को टीम में जगह बनाने का मौका दिया गया था लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए.

अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए भारत की पूरी टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा।**

(*) फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन।

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Viplove Kumar
Viplove Kumar
खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।