265 की स्ट्राइक रेट, 14 चौके 8 छक्के और 125 रन…अफगानिस्तान सीरीज से हुए बाहर, 1 घंटे बाद ही फूटा ओपनर का गुस्सा

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Viplove Kumar
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अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने के कुछ ही घंटों बाद प्रभसिमरन सिंह ने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया. 1 सितंबर को शाम 6 बजे के करीब टीम का ऐलान किया गया और कुछ देर बाद ही शेर-ए-पंजाब टी20 मुकाबले में तूफानी शतक देखने को मिला.
shreyas iyer t20 team

नई दिल्ली.चयनकर्ताओं ने मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया. पिछली सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने वाले प्रभसिमरन सिंह को मौका नहीं दिया गया. टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया. 1 सितंबर को शाम 6 बजे के करीब टीम का ऐलान किया गया और कुछ देर बाद ही शेर-ए-पंजाब टी20 मुकाबले में तूफानी शतक देखने को मिला.

शेर-ए-पंजाब टी20 में जालंधर वॉरियर्स की कप्तानी कर रहे प्रभसिमरन ने भारतीय टी20 टीम से बाहर किए जाने के बाद धमाकेदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 47 गेंद में नाबाद 125 रन बना डाले. उनका स्ट्राइक रेट 265 का रहा. इस पारी के दौरान 14 चौके और 8 छक्के उनके बल्ले से निकले. शतक ठोककर प्रभसिमरन ने 265 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर टीम को धमाकेदार जीत दिलाई.जालंधर वॉरियर्स ने अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली अमृतसर सूरमाज को 8 विकेट से हराया. कमाल की बात यह रही कि अभिषेक शर्मा को टी20 टीम में जगह मिली लेकिन प्रभसिमरन बाहर हैं. उन्होंने इतने बड़े लक्ष्य तक टीम को नाबाद पारी खेल 19 गेंद पहले ही पहुंचा दिया. यह टूर्नामेंट में वॉरियर्स की पहली जीत थी.

16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली अमृतसर सूरमाज ने नमन धीर के 56 बॉल पर खेली गई 117 रन की पारी के दम पर 265 रन के विशाल लक्ष्य रखा था. कप्तान अभिषेक के बल्ले से 36 बॉल पर 82 रन की तूफानी पारी देखने को मिली. पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरे प्रभसिमरन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 16 गेंद में पचास रन बना डाले.पावरप्ले खत्म होने तक जालंधर का स्कोर 103/1 था. इसके बाद भी प्रभसिमरन का कहर जारी रहा. उन्होंने गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए ने 41 गेंद में शतक पूरा कर लिया. उनकी पारी में 14 चौके और 8 छक्के शामिल रहे.

बिना खेले ही टी20 टीम से बाहर

प्रभसिमरन सिंह को चयनकर्ताओं ने जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम में जगह दी थी. अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी ने तीनों ही मैच में ओपनिंग की और प्रभसिमरन सिंह को मौका नहीं मिली. बिना एक भी मैच खेले ही उनको टी20 टीम में चुने जाने के बाद बाहर होना पड़ा. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 टीम में उनका नाम शामिल नहीं किया गया.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।