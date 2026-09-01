iPhone 18 Pro की लॉन्च डेट को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए कब से शुरू हो सकता है प्री-ऑर्डर

रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 सितंबर को Apple एक खास इवेंट में नई iPhone 18 Pro सीरीज पेश कर सकता है. फिलहाल कंपनी की तरफ से अभी इसे लेकर कोई भी आधिकारिक लॉन्च शेड्यूल जारी नहीं किया गया है लेकिन इन तारीखों के सामने आन के बाद से ही मार्केट में हलचल मच गई है.

नई दिल्ली. आईफोन के दीवानों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है. Apple के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर अपडेट आया है. जो रिपोर्ट्स सामने आया है उसके मुताबिक 9 सितंबर को Apple एक खास इवेंट में नई iPhone 18 Pro सीरीज पेश कर सकता है. फिलहाल कंपनी की तरफ से अभी इसे लेकर कोई भी आधिकारिक लॉन्च शेड्यूल जारी नहीं किया गया है लेकिन इन तारीखों के सामने आन के बाद से ही मार्केट में हलचल मच गई है.

12 सितंबर से शुरू हो सकता है प्री-ऑर्डर

Forbes ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके मुताबिक Apple नए iPhone के प्री-ऑर्डर 12 सितंबर की आधी रात Pacific Time से शुरू कर सकता है. अगर हम इसके भारत के समय को हिसाब से देखें तो करीब 12 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे से इसकी प्री बुकिंग की जा सकेगी. जो भी Apple के यूजर हैं उनको इस बार थोड़ी हैरानी जरूर होगी. क्योंकि इस बार का ये इवेंट उनके पुराने नॉर्मल शेड्यूल से अलग होगा. आमतौर पर कंपनी लॉन्च इवेंट के अगले दिन यानी शुक्रवार से प्री-ऑर्डर शुरू करती है. इस बार कंपनी ने कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है. रिपोर्ट की माने तो इस बदलाव के पीछे की वजह को 11 सितंबर की तारीख से जोड़कर देखा जा रहा है. यह अमेरिका में 2001 में हुए आतंकी हमलों की 25वीं बरसी होने वाली है. Apple ने इस बदलाव की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है.

इवेंट में फोल्डेबल iPhone भी हो सकता है लॉन्च

9 सितंबर के इवेंट में Apple के iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और पहले फोल्डेबल iPhone को पेश किए जाने की उम्मीद की जा रही है.इतना ही नहीं नए Apple Watch मॉडल को भी लॉन्च किए जाने की बात सामने आ रही है. हालांकि फोल्डेबल iPhone की बिक्री को कब शुरु होने जा रही है इसको लेकर अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है. कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसकी बिक्री iPhone 18 Pro मॉडल्स के साथ शुरू हो सकती है. वहीं कुछ रिपोर्ट्स प्री-ऑर्डर सितंबर के बाद शुरू होने की बात बताई जा रही है.

iOS 27 भी जल्द आ सकता है

सबसे बड़ा अपडेट जो सामने आया है उसके मुताबिक नई iPhone सीरीज के साथ Apple iOS 27 भी जारी किया जा सकता है. Forbes की माने तो iOS 27 की रिलीज 14 सितंबर को किए जाने की उम्मीद है. फिलहाल इसको लेकर किसी तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. नया ऑपरेटिंग सिस्टम उन iPhone मॉडल्स को सपोर्ट कर सकता है जो iOS 26 के साथ compatible हैं.