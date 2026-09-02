रोहित शर्मा के भविष्य पर हो सकता है बड़ा फैसला? BCCI की हाई-प्रोफाइल मीटिंग, 2027 वर्ल्ड कप पर चर्चा संभव

मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुंबई में होने वाली बैठक में BCCI सचिव देवजीत सैकिया के साथ मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी मौजूद रहेंगे. इतना ही नहीं इस मीटिंग में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के भी शामिल होने की खबर है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर पिछले कुछ महीने में काफी कुछ कहा जा चुका है. उनके अगले साल होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में खेलने पर हर तरफ चर्चा हो रही है. उनके भविष्य को लेकर गुरुवार को होने वाली BCCI की अहम समीक्षा बैठक में चर्चा हो सकती है. 39 साल के रोहित ने यह साफ कर दिया है कि वो 2027 विश्व कप में खेलना चाहते हैं. उनकी दावेदारी को लेकर BCCI और चयनकर्ताओं के बीच कथित मतभेद की खबरें सामने आई हैं.

मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुंबई में होने वाली बैठक में BCCI सचिव देवजीत सैकिया के साथ मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी मौजूद रहेंगे. इतना ही नहीं इस मीटिंग में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के भी शामिल होने की खबर है. इस मीटिंग में खिलाड़ियों की चोट, पिछले विदेशी दौरे पर निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा होगी.

रोहित के भविष्य पर हो सकती है चर्चा

इंग्लैंड में खेली गई पिछली वनडे सीरीज के आखिरी मैच से पहले रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की खबरें सामने आई थी. ऐसा बताया जा रहा था कि लॉर्ड्स वनडे से पहले चयनकर्ताओं ने उनको साफ कर दिया है कि वो अब वनडे टीम का हिस्सा नहीं होंगे. जब मीडिया में इस बात ने तूल पकड़ी तो बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने खुद आकर रोहित के संन्यास की खबरों को अफवाह बताया. इसके बाद बोर्ड और चयनकर्ताओं के बीच मतभेद की अटकलें तेज हो गई थीं. अब गुरुवार की बैठक में रोहित के भविष्य को लेकर स्थिति कुछ स्पष्ट होने की उम्मीद है.

किन मुद्दों पर होगी समीक्षा?

बीसीसीआई की गुरुवार को होने वाली बैठक में भारत के इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में हार और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी. इस मीटिंग को इंग्लैंड दौरे के खत्म होने के बाद ही किया जाना था. जिम्बाब्वे के T20I दौरे और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की वजह से इसको टालना पड़ा. पिछली कई सीरीज के दौरान लगातार खिलाड़ियों के चोटिल होने की समस्या पर भी चर्चा की जानी है. जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की फिटनेस से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हो सकती है.