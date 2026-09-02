तीसरे टेस्ट से पहले बाबर आजम को हुआ बुखार, पाकिस्तान का संकट और गहराया

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Viplove Kumar
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इंग्लैंड का ये दौरे बाबर आजम के लिए अब तक कुछ खास नहीं रहा है. पहली मैच वो चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पाए और दूसरे मुकाबले में उतरे तो उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में उन्होंने सिर्फ 8 और 6 रन बनाए.
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इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले बाबर आजम बीमार

नई दिल्ली.पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल रहा बवाल फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की तबीयत खराब होने की खबर है. रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि उनको बुखार हो गया है. लगातार दो मैच हारकर टीम पहले ही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के गंवा चुकी है. अब आखिरी मुकाबले से पहले टीम को लिए कप्तान का बीमार होना बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है.

इंग्लैंड का ये दौरे बाबर आजम के लिए अब तक कुछ खास नहीं रहा है. पहली मैच वो चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पाए और दूसरे मुकाबले में उतरे तो उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में उन्होंने सिर्फ 8 और 6 रन बनाए. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की बाउंसर पर जिस तरह से वो आउट हुए उसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई. वह सीरीज का पहला टेस्ट चोट के कारण नहीं खेल पाए थे जहां सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की कप्तानी की थी.

चयन समिति को PCB का कारण बताओ नोटिस

इंग्लैंड में लगातार दो टेस्ट हारने के बाद बीच सीरीज में 7 खिलाड़ियों को बदल दिया गया. टेस्ट के मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी उमर गुल दोनों को पापकिस्तान वापस बुला लिया गया. पाकिस्तान क्रिकेट में शुरू हुआ ये विवाद और भी गहराता जा रहा है. अब ये सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रह गया बल्कि इसे लेकर जांच शुरू हो चुकी है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरों के लिए इमाम-उल-हक और मोहम्मद रिजवान के चयन को लेकर चयन समिति के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

रिपोर्ट के अनुसार, आकिब जावेद, मिस्बाह-उल-हक, सरफराज अहमद और असद शफीक समेत चयन समिति के सदस्यों को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है. मिस्बाह ने इस विवाद के शुरू होने के बाद तीसरे टेस्ट के लिए बदले गए 7 खिलाड़ियों की घटना के बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था .PCB ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया है.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।