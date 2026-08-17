Ravindra Jadeja Record: रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में रवींद्र जडेजा बड़ी कामयाबी हासिल की. 350 विकेट हासिल करने वाले भारत के 5वें गेंदबाज बने.

नई दिल्ली. भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में बड़ी कामयाबी हासिल की. उन्होंने गॉल टेस्ट की पहली पारी में 3 विकेट झटके और खास लिस्ट में जगह बनाई. दुनिया के दिग्गज ऑलराउंडर्स के साथ अब उनका नाम भी जुड़ गया. उन्होंने 350 टेस्ट विकेट हासिल किया और ऐसा करने वाले भारत के 5वें गेंदबाज बने. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद श्रीलंका को 284 रन पर समेटते हुए 178 रन की बड़ी बढ़त हासिल की.

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में रवींद्र जडेजा बड़ी कामयाबी हासिल की. मैच के तीसरे दिन जडेजा ने 3 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन का राह दिखाई. उन्होंने 21 ओवर में 57 रन देकर तीन सफलता हासिल की. इसी दौरान टेस्ट क्रिकेट में अपने 350 विकेट पूरे किए. जडेजा ने मैच के तीसरे दिन के खेल में सोमवार को पहले श्रीलंका के कप्तान धनंजया डी सिल्वा का विकेट चटकाया. इसके बाद तीसरे सेशन में केशारा नुवंथा को आउट कर टेस्ट में अपना 350 वां विकेट हासिल किया.

📸📸 The feeling of getting your 350th Test wicket ❤️#TeamIndia all-rounder Ravindra Jadeja becomes only the Fifth Indian to achieve this milestone in men’s cricket 👏👏 Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND pic.twitter.com/YyZxYZbyay — BCCI (@BCCI) August 17, 2026

350 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय

रवींद्र जडेजा ने भारतीय टीम की तरफ से अपना पहला टेस्ट मैच 2012 में खेला था. वह अब तक 90 टेस्ट मैच में 350 या उससे ज्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं. इस खास उपलब्धि को हासिल करने वाले जडेजा भारत के महज 5वें गेंदबाज हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर महान स्पिनर अनिल कुंबले का नाम आता है. उनके नाम टेस्ट में 619 विकेट हैं. रविचंद्रन अश्विन 537 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. 434 विकेट चटकाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव तीसरे नंबर पर हैं. हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में 417 विकेट हासिल किए थे.

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची:

अनिल कुंबले – 619 विकेट

रविचंद्रन अश्विन – 537 विकेट

कपिल देव – 434 विकेट

हरभजन सिंह – 417 विकेट

रवींद्र जडेजा – 350 विकेट

4000 रन और 350 विकेट का अनोखा क्लब

जडेजा ने 350 टेस्ट विकेट पूरे करने के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 350 विकेट का डबल पूरा करने वाले दुनिया के महज चौथे खिलाड़ी हैं. वहीं भारत की तरफ से ऐसा करने वाले महान कपिल देव के बाद सिर्फ दूसरे खिलाड़ी.

इस खास क्लब में अब जडेजा के साथ ये दिग्गज शामिल हैं:

कपिल देव: 5,248 रन और 434 विकेट

इयान बॉथम: 5,200 रन और 383 विकेट

डेनियल विटोरी: 4,531 रन और 362 विकेट

रवींद्र जडेजा: 4,108 रन और 350 विकेट