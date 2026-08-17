MP Crime News: इश्क में रोड़ा बनी 6 साल की बेटी की हत्या, शव कुएं में फेंका

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में भिण्ड जिले के लहार थाना क्षेत्र में करीब दो महीने पहले कुएं में मिली छह वर्षीय बच्ची की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसकी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है।

मां और प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज

MP Crime News, (आज समाज), भिंड: छह साल की एक मासूम बच्ची की मौत के मामले ने अब बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। करीब 45 दिन पहले कुएं में मिले सृष्टि दौहरे के शव को शुरूआत में हादसा माना जा रहा था, लेकिन भोपाल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने कहानी बदल दी। रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने बच्ची की मां और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि दोनों शादी करना चाहते थे और बच्ची उनके रिश्ते में बाधा बन रही थी।

इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार बच्ची की मां ज्योति की शादी करीब आठ-नौ वर्ष पहले अटेर क्षेत्र के ज्ञानपुर गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह से हुई थी। उसके दो बच्चे थे, आठ वर्षीय बेटा और छह वर्षीय बेटी सृष्टि। धर्मेंद्र गुजरात के वडोदरा में पेंटिंग का काम करता था। इसी दौरान मेहरा गांव निवासी रामशंकर शर्मा भी वडोदरा में पेंटिंग का काम करता था और दोनों साथ काम करते थे।

रामशंकर के फोन से पत्नी ज्योति से बात करता था धर्मेंद्र

पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए वह घर पर बात करने के लिए रामशंकर का फोन इस्तेमाल करता था। इसी दौरान ज्योति की भी रामशंकर से बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। ज्योति ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीता था और घर की जरूरतें ठीक से पूरी नहीं करता था, जबकि रामशंकर उसकी आर्थिक मदद करता था। इसके बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया।

पहले भी पति को छोड़कर रामशंकर के साथ चली गई थी ज्योति

पुलिस के अनुसार इसी वर्ष अप्रैल में ज्योति पति को छोडकर रामशंकर के साथ चली गई थी और बेटी को भी साथ ले गई थी। करीब दस दिन बाद उसके पिता को जानकारी मिलने पर उन्होंने उसे समझाकर वापस बुलाया और परिवार ने उसे पति के पास भेज दिया। हालांकि ज्योति और रामशंकर के बीच बातचीत जारी रही।

27 मई को फिर घर से भागे ज्योति और रामशंकर

27 मई को दोनों ने दोबारा घर से निकलने की योजना बनाई और ज्योति बेटी को लेकर रामशंकर के साथ चली गई। दोनों पहले उत्तर प्रदेश के जालौन में एक रिश्तेदार के यहां रुके और फिर ग्वालियर पहुंचे। कुछ दिन ग्वालियर में रहने के बाद दोनों सेवढ़ा और फिर महिला के मायके के आसपास के क्षेत्र में पहुंचे। पुलिस के अनुसार पांच जून की रात दोनों मेहरा गांव के खेत में बनी झोपड़ी में रुके थे। यहां ज्योति की छह वर्षीय बेटी नाना-नानी के घर जाने की जिद करने लगी। बच्ची ने कहा कि उसे नहीं ले जाया गया तो वह दोनों के संबंधों की जानकारी परिवार को बता देगी।

रामशंकर ने बच्ची का गला दबाकर की हत्या

पुलिस के मुताबिक बच्ची की बात से ज्योति को डर था कि परिवार को जानकारी मिलने के बाद उसे फिर पति के पास भेज दिया जाएगा। इसके बाद दोनों ने बच्ची को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पूछताछ में ज्योति ने कथित तौर पर बताया कि उसने बच्ची के दोनों हाथ पकड़ लिए और रामशंकर ने उसका गला दबा दिया। बच्ची की मौत के बाद दोनों ने शव को खेत में बने कुएं में फेंक दिया। घटना पांच और छह जून की दरमियानी रात की बताई गई है।

नाना ने की शव की शिनाख्त की

पुलिस के अनुसार 15 जून की सुबह मेहरा गांव के खेत में बने कुएं में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया, लेकिन शुरूआत में उसकी पहचान नहीं हो सकी। बाद में नाना पक्ष के परिवार ने शव की पहचान छह वर्षीय सृष्टि के रूप में की।

पुलिस ने ग्वालियर से ज्योति और रामशंकर को किया गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बच्ची की मां ज्योति भी गायब है और उसके रामशंकर के संपर्क में होने की जानकारी मिली। लहार पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। इसी बीच दोनों के ग्वालियर में होने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर ज्योति और रामशंकर को हिरासत में लिया। पूछताछ में पुलिस के अनुसार ज्योति ने घटना स्वीकार करते हुए हत्या से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी दी।

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