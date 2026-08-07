पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज, विराट कोहली के आरसीबी साथी का कोच बनने तय, कर्नाटक की संभालेंगे कमान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आर.विनय कुमार कर्नाटक पुरुष क्रिकेट टीम के साथ अगले रणजी सीजन में जुड़ने वाले हैं. कर्नाटक क्रिकेट संघ ने 2026-27 घरेलू सीजन के लिए उनको टीम का मुख्य कोच बनाने का फैसला लिया है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आर विनय कुमार को नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है. इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके इस पूर्व तेज गेंदबाज को कर्नाटक टीम का मुख्य कोच बनाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आर.विनय कुमार कर्नाटक पुरुष क्रिकेट टीम के साथ अगले रणजी सीजन में जुड़ने वाले हैं. कर्नाटक क्रिकेट संघ ने 2026-27 घरेलू सीजन के लिए उनको टीम का मुख्य कोच बनाने का फैसला लिया है.

महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कप्तानी में खेल चुके 42 साल के आर विनय कुमार अब अपनी नई पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं. उनको कर्नाटक क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच येर्रे गौड़ की जगह इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया है. अपने घरेलू क्रिकेट में बतौर खिलाड़ी विनय कुमार टीम के लिए यादगार प्रदर्शन किया था. कप्तान के तौर पर उन्होंने कर्नाटक की टीम को लगातार दो सीजन में चैंपियन बनाया था. विनय की टीम ने साल 2013-14 और 2014-15 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था. अब क्रिकेट संघ बतौर कोच विनय कुमार से ऐसी ही कामयाबी दोबारा दोहराने की उम्मीद कर रहा है.

दीपक चौगुले होंगे फील्डिंग कोच

कर्नाटक क्रिकेट संघ ने टीम के कोचिंग स्टाफ में अहम बदलाव करने का फैसला लिया है. पूर्व तेज गेंदबाज आर विनय कुमार को मुख्य कोच बनाया जाएगा. उनके साथ टीम के लिए कामयाबी हासिल करने वाले उनके टीम के साथी दीपक चौगुले भी कोचिंग स्टाफ में जगह देने का फैसला लिया गया है, जानकारी के मुताबिक वह टीम के नए फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. हालांकि टीम इस वक्त कर्नाटक टीम के गेंदबाजी कोच मंसूर अली खान को संघ की तरफ से बरकरार रखा गया है.