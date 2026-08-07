Himachal News: सांसद अनुराग ठाकुर ने लिखी सीएम सुक्खू को चिट्ठी, बाबा बालकनाथ मंदिर के मुख्य मार्ग से मीट व शराब की दुकानें हटाने की मांग

हालांकि, अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान या निर्णय सामने नहीं आया है। ऐसे में व्यापारी और स्थानीय लोग सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।

दुकानों को अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का किया आग्रह

Himachal News, (आज समाज), शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर, शाहतलाई के मुख्य मार्ग से मीट-मांस, मछली और शराब की दुकानों को हटाने की मांग अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी जोर पकड़ने लगी है। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में उट सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है।

उन्होंने सीएम सुक्खू से आग्रह किया कि इन दुकानों को बंद करने के बजाय किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। ऐसा करने से व्यापारियों के हित भी प्रभावित नहीं होंगे और मंदिर क्षेत्र की धार्मिक गरिमा भी बनी रहेगी। उनका मानना है कि इससे मंदिर परिसर और मुख्य मार्ग का वातावरण अधिक श्रद्धामय और स्वच्छ रहेगा।

श्रद्धालुओं की भावनाओं को पहुंचती हैं ठेस

पत्र में अनुराग ठाकुर ने यह भी उल्लेख किया है कि धार्मिक स्थलों के आसपास साफ-सुथरा और श्रद्धा के अनुरूप वातावरण बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु जब किसी सिद्ध पीठ या मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं- तो वे चाहते हैं कि पूरा मार्ग धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल के अनुरूप हो। ऐसे में मीट-मांस और शराब की दुकानों की मौजूदगी कई श्रद्धालुओं की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है।

हिमाचल प्रदेश के प्राचीन एवं पवित्र मंदिर पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र

सांसद ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के प्राचीन एवं पवित्र मंदिर न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। शाहतलाई स्थित सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर भी उत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु, दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

सांसद ने कहा कि वर्षभर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ व अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा जी के दर्शन लिए आते हैं। विशेषकर चैत्र मास मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

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