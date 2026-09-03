IMD Weather Update: आज फिर बरसेंगे बादल ! दिल्ली से हरियाणा-पंजाब और हिमाचल तक बारिश, देशभर का वेदर अपडेट

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Amit Upadhyay
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Weather Today 3 September 2026: IMD के लेटेस्ट मौसम बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में भी बादल खूब बरसेंगे।
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IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार 3 सितंबर को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल समेत कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।

IMD Weather Update Today: देश के मौसम का मिजाज गुरुवार को बदला-बदला नजर आएगा। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बारिश देखने को मिल सकती है और कई जगहों पर बारिश आफत भी बन सकती है। इस वक्त उत्तर भारत में मानसून काफी एक्टिव है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लेटेस्ट वेदर बुलेटिन के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में आज बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 3 से 4 सितंबर को व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि पंजाब में 5 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी 3 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश का अनुमान है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

दिल्ली-एनसीआर में आज झमाझम बारिश

दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान बादलों से घिरा रहेगा और कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। IMD ने 3 सितंबर के लिए दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 4 सितंबर को इस क्षेत्र में फेयरली वाइडस्प्रेड से वाइडस्प्रेड रेनफॉल की संभावना जताई है। इसका मतलब यह है कि बारिश केवल एक-दो इलाकों तक सीमित रहने के बजाय NCR के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे NCR क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर तेज बारिश की स्थिति बन सकती है। IMD के अनुसार दिल्ली में 5-8 सितंबर को भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है।

हरियाणा के कई जिलों में 5 सितंबर तक बारिश

हरियाणा में आज मानसून गतिविधि सक्रिय रहने की उम्मीद है। IMD के अनुसार 3 सितंबर को हरियाणा में व्यापक बारिश हो सकती है। 3 से 5 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी बनी हुई है। राज्य के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद और कैथल जैसे जिलों में बारिश की तीव्रता अलग-अलग रह सकती है। उत्तर और पूर्वी हरियाणा में बादल और बारिश की गतिविधि अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावी हो सकती है, जबकि दक्षिण-पश्चिमी जिलों में बारिश अधिक स्थानीय और असमान रह सकती है। IMD ने राज्य में 5 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना बताई है।

पंजाब में आज कई इलाकों में तेज बारिश के आसार

पंजाब में भी 3 सितंबर को मौसम का मिजाज बदलने वाला है। IMD ने पंजाब में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है और 2-5 सितंबर के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बताई है। राज्य के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, मालेरकोटला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली और रूपनगर में बारिश की स्थिति स्थान के अनुसार बदल सकती है। मालवा के कुछ हिस्सों में बारिश के बीच उमस बनी रह सकती है, जबकि माझा और दोआबा में बादल और बारिश की गतिविधि अधिक प्रभावी हो सकती है। पंजाब में 2-8 सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधि बनी रह सकती है।

हिमाचल में आज भारी बारिश, भूस्खलन का खतरा

हिमाचल प्रदेश में 3 सितंबर को मौसम विशेष रूप से संवेदनशील रहेगा। IMD ने आज राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और 2-5 सितंबर के दौरान कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिलों में बारिश का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल सकती है। कांगड़ा और कुल्लू जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान भूस्खलन, पत्थर गिरने और अचानक नालों का जलस्तर बढ़ने जैसी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि आज के बाद भारी बारिश की चेतावनी कमजोर होती दिख रही है, IMD ने हिमाचल में 6-8 सितंबर के दौरान फिर अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना बताई है।

यूपी, राजस्थान, मध्य भारत और पूर्वी भारत का मौसम

उत्तर प्रदेश में आज पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधि बनी रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है और 3-5 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। राजस्थान में 3 सितंबर को व्यापक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में 4-5 सितंबर को भारी बारिश की संभावना बढ़ सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 3-6 सितंबर के दौरान छिटपुट बारिश हो सकती है। मध्य भारत में मौसम अधिक सक्रिय है- पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2-8 सितंबर तक व्यापक बारिश की संभावना है। 3 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में भी आज अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम?

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी मॉनसून सक्रिय है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2-8 सितंबर के दौरान व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2-6 सितंबर तक बारिश का दौर रह सकता है। असम-मेघालय में 3-8 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में भी व्यापक बारिश जारी रहने के आसार हैं। दूसरी ओर पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा में 2-8 सितंबर तक व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में छिटपुट से बिखरी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक में व्यापक बारिश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र और रायलसीमा में गरज-चमक के साथ 40-50 किमी/घंटा की हवाएं और झोंकों में 60 किमी/घंटा तक की रफ्तार भी संभव है।