Japan Masters 2026 Final: लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास, जापान मास्टर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने

By
Viplove Kumar
-
0
4
भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रविवार को इतिहास रच दिया. उन्होंने कुमामोटो मास्टर्स जापान सुपर 500 का खिताब जीता. यह पुरुष एकल का खिताब है. फाइनल में उनका मुकाबला जापान के कोकी वातानाबे से हुआ। लक्ष्य ने उन्हें 13-21, 21-18, 21-14 से हराया.

नई दिल्ली. भारतीय टीम के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इतिहास रच दिया है. रविवार को उन्होंने अपने से बेहतर रैंकिंग वाले जापानी खिलाड़ी कोकी वातानाबे को हराकर जापान सुपर सीरीज का खिताब जीता. उन्होंने 13-21, 21-18, 21-14 से मुकाबला अपने नाम किया. जापान ओपन को जीतने वाले लक्ष्य पहले भारतीय हैं.

भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रविवार को इतिहास रच दिया. उन्होंने कुमामोटो मास्टर्स जापान सुपर 500 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया. फाइनल में लक्ष्य ने जापान के खिलाड़ी कोकी वातानाबे को 13-21, 21-18, 21-14 से हराया. इस जीत के साथ वह यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए. हाल ही में हायलो ओपन का खिताब जीतने वाले विश्व रैंकिंग में 13वें नंबर के लक्ष्य सेन ने लगातार दूसरे फाइनल में जगह बनाई थी.

पहला सेट हारने के बाद जोरदार वापसी

फाइनल मुकाबले में जापान के कोकी भारतीय स्टार पर भारी पड़े. उन्हें शुरुआती गेम में हार का सामना करना पड़ा. जापान के घरेलू खिलाड़ी वातानाबे ने पहला गेम 21-13 से जीता. लक्ष्य ने दूसरे गेम में शानदार वापसी की और 21-18 से जीत दर्ज कर मुकाबला बराबर कर दिया. इसके बाद निर्णायक गेम में उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा. 21-14 से गेम जीतकर खिताब पर कब्जा कर लिया.

वर्ल्ड टूर फाइनल्स की दावेदारी मजबूत

इस जीत से लक्ष्य सेन को 9,200 रैंकिंग अंक मिले हैं. इससे सीजन के आखिर में होने वाले BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जगह बनाने की उनकी उम्मीदों को बड़ा फायदा मिला है. कुमामोटो मास्टर्स में मिली जीत के बाद लक्ष्य की नजर BWF वर्ल्ड टूर रैंकिंग में 12वें स्थान से छठे स्थान पर पहुंचने पर है. टॉप आठ खिलाड़ियों को वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जगह मिलती है. ऐसे में यह खिताब उनके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है.

  • TAGS

  • No tags found for this post.

Previous articleBhopal News: करोड़पति निकले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर! भोपाल स्थित आवास पर छापे में मिला 3.5 करोड़ का सोना
Viplove Kumar
Viplove Kumar
खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।