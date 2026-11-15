Sriganganagar Railway Track Blast: पंजाब से महिला समेत दो संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थी आरोपी!

राजस्थान के श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में पंजाब से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं. राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS), श्रीगंगानगर पुलिस और पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा है.

चंडीगढ़. राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. दोनों की मिलकर की गई संयुक्त कार्रवाई राजस्थान के श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में पंजाब से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 साल के महकदीप कौर और 22 साल के दविंदर सिंह के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं. जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार महिला पड़ोसी देश पाकिस्तान में बैठे दो हैंडलर्स के संपर्क में थी. इनमें एक हैंडलर ‘चाचा’ और दूसरा ‘शाह’ के नाम से जाना जाता था. दोनों ने महिला को प्यार भरी बातें करके अपने जाल में फंसाया. इसके अलावा उसे पैसे भी दिए गए. पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करती रही है. इससे पहले भी ISI ने गंगानगर की रहने वाली बबीता नाम की महिला को इसी तरह अपने जाल में फंसाया था.

महकदीप अपने पति से अलग रह रही थी. उसका पति फिलहाल ड्रग तस्करी से जुड़े आरोपों में जेल में बंद है. पुलिस के मुताबिक, ISI के हैंडलर्स महिलाओं को निशाना बनाते हैं. वे खासतौर पर अकेली रहने वाली महिलाओं को टारगेट करते हैं. इनमें ऐसी महिलाएं भी शामिल होती हैं, जो किसी वजह से कमजोर स्थिति में होती हैं. उनसे पहले प्यार भरी बातें की जाती हैं और फिर पैसों का लालच दिया जाता है. जांच में पता चला है कि महिला को रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने के लिए पैसे दिए गए थे.

महिला से हथियार, कारतूस और नकदी बरामद

पुलिस ने महिला के पास से दो हथियार, 46 कारतूस और 30 हजार रुपये बरामद किए हैं. इसके अलावा तीन अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. इन लोगों पर आरोपियों की मदद करने का शक है. बताया जा रहा है कि इन लोगों ने आरोपियों की मदद की थी. उन्होंने उन्हें रहने के लिए जगह दी थी. इसके अलावा, मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराई थी. आरोपियों को घटनास्थल तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की थी. इस पूरे ऑपरेशन को कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया. इसमें राजस्थान के ADG दिनेश एमएन शामिल थे. गंगानगर के ASP नितिन चौधरी ने भी समन्वय किया. इसके अलावा ATS के ASP मनीष शर्मा और सुरेंद्र सिंह भी ऑपरेशन का हिस्सा थे. गुरदासपुर के SP आदित्य ने भी इस कार्रवाई में सहयोग किया.

3 नवंबर की रात हुआ था रेलवे ट्रैक पर धमाका

श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर के पास 3 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था. इस विस्फोट से रेलवे ट्रैक के दो स्लीपर टूट गए थे. ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा था और करीब ढाई फीट गहरा गड्ढा बन गया था. धमाके से करीब 75 मिनट पहले इसी ट्रैक से अनूपगढ़-सूरतगढ़ पैसेंजर ट्रेन गुजरी थी. गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी.