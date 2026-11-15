Bhopal News: करोड़पति निकले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर! भोपाल स्थित आवास पर छापे में मिला 3.5 करोड़ का सोना

मध्य प्रदेश लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर संजीव कुमार शर्मा के भोपाल स्थित आवास पर छापेमारी की.

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ने शनिवार को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर संजीव कुमार शर्मा के भोपाल स्थित आवास पर छापेमारी की. आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त की टीम ने प्रोफेसर कॉलोनी स्थित उनके घर पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया. वन विभाग के इस अधिकारी से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी एक साथ तलाशी ली गई.

यह कार्रवाई संजीव कुमार शर्मा पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपों के बाद की गई. तलाशी के दौरान लोकायुक्त अधिकारियों ने संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन और अन्य निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की. अधिकारियों ने उनकी आर्थिक स्थिति और संपत्ति का आकलन करने के लिए जरूरी रिकॉर्ड भी खंगाले.

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, छापेमारी के दौरान 26 लाख 36 हजार 800 रुपये नकद मिले. इसके अलावा 2.528 किलोग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये बताई गई है. 1.656 किलोग्राम चांदी भी मिली, जिसकी कीमत लगभग 2.94 लाख रुपये आंकी गई है. रिपोर्ट के अनुसार, लोकायुक्त ने चार वाहन भी जब्त किए हैं. इनमें एक स्कॉर्पियो, एक महिंद्रा KUV, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट और एक स्कूटर शामिल हैं. इन वाहनों की कुल कीमत करीब 31.2 लाख रुपये बताई गई है. इसके अलावा आवास से लगभग 50 लाख रुपये का घरेलू सामान भी मिला है. छापेमारी में मिली संपत्ति को लेकर आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा था. जांच के बाद यह पता लगाया जाएगा कि अधिकारी के पास कुल कितनी संपत्ति है. क्या यह उनकी वैध आय के स्रोतों से अधिक है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त की एक और कार्रवाई

मध्य प्रदेश में इससे पहले 4 नवंबर को भी छापेमारी हो चुकी है. लोकायुक्त पुलिस ने धार जिले के नालछा स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शेर सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस दौरान पुलिस ने उनसे जुड़े तीन ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसे एक शिकायत के आधार पर की गई थी. इंस्पेक्टर आशुतोष मिथास के मुताबिक, ठाकुर ने करीब 20 साल तक नौकरी की. इस दौरान उनका अनुमानित वेतन 65 लाख रुपये था. उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 2.41 करोड़ रुपये की संपत्तियां खरीदी थीं.

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, तलाशी के दौरान कई संपत्तियों का पता चला. इनमें 2,400 वर्ग फीट में बना दो मंजिला मकान और 1,350 वर्ग फीट की व्यावसायिक इमारत शामिल है. इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर 3.17 हेक्टेयर कृषि भूमि भी मिली. एक अर्थ मूविंग मशीन और कई वाहन भी सामने आए. अधिकारियों को एक अन्य कथित बेनामी इमारत के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है. शेर सिंह ठाकुर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.