बेशर्म की तरह स्टेज पर खड़ा रहा मोहसिन नकवी, टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से किया मना, महिला एशिया कप में हुआ ड्रामा

भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को एकतरफा मुकाबले में 72 रन से हराकर 8वीं बार खिताब जीता. ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद भी भारतीय टीम इसे लेने स्टेज पर नहीं गई. एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी खड़े रह गए लेकिन उनके हाथ से ट्रॉफी लेने को टीम ने साफ मना कर दिया.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की एक बार फिर से भारतीय टीम के आगे बेइज्जती हो गई. पुरुष टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2025 में जो किया था वही हरमनप्रीत कौर की चैंपियन सेना ने कर दिया. भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को एकतरफा मुकाबले में 72 रन से हराकर 8वीं बार खिताब जीता. ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद भी भारतीय टीम इसे लेने स्टेज पर नहीं गई. एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी खड़े रह गए लेकिन उनके हाथ से ट्रॉफी लेने को टीम ने साफ मना कर दिया.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को फाइनल में 72 रन के बड़े अंतर से हराया. महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम करने के बाद इसके जश्न मनाने की बारी आई तो विवाद खड़ा हो गया. टीम इंडिया की जीत का जश्न मैदान पर मिली इस शानदार जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में फीका पड़ गया. यह बात पीसीबी चीफ जो एसीसी के अध्यक्ष भी हैं उनको अच्छे से पता थी कि भारतीय टीम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगी. फिर भी वो अपनी बेइज्जती कराने पहुंच गए. इससे पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऐसा ही कुछ किया था.

मैच के बाद नहीं हुआ प्रेजेंटेशन

महिला एशिया कप फाइनल खत्म होने के काफी देर बाद तक अवार्ड सेरेमनी शुरू नहीं हो पाया. स्टेडियम में मौजूद लोगों को इसे लेकर कुछ भी साफ पता नहीं चल पा रहा था. विवाद की मुख्य वजह एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी थे. उनका ट्रॉफी सौंपने के लिए मंच पर मौजूद भारतीय टीम को मंजूर नहीं था. भारतीय टीम और BCCI ने कथित तौर पर नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद भारतीय खिलाड़ी प्रेजेंटेशन एरिया में जाने के बजाय ड्रेसिंग रूम में ही रुकी रहीं.

All smiles in Dubai 😁 A dominating show by #TeamIndia as they beat Sri Lanka by 7⃣2⃣ runs to clinch their 8⃣th #WomensAsiaCup title 🏆 Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #INDvSL pic.twitter.com/vwLmZZcUUD — BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026

मैदान पर खिलाड़ियों को दिए गए मेडल

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब कुछ ज्यादा ही देरी हो गई तो ब्रॉडकास्टर्स ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का इंटरव्यू किया. आमतौर पर चैंपियन कप्तान का इंटरव्यू ट्रॉफी सेरेमनी के आखिर में होता है. परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रम में बदलाव करने का फैसला लिया गया. ऐसा कुछ होने की आशंका पहले से की जा रही थी. फाइनल मैच को देखने पहुंचे BCCI सचिव देवाजीत साकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी वहां मौजूद थे. दोनों ही भारतीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते नजर आए.

एक साल बाद फिर दोहराया गया पुराना विवाद

भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट के आका को इस तरह से बेइज्जत किया हो यह पहली बार नहीं हुआ. इससे पहले 2025 में खेले गए एशिया कप फाइनल में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने जीत दर्ज की थी. तब मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने साफ मना कर दिया था. वो ट्रॉफी लेकर चले गए और सूर्यकुमार यादव ने अपने खिलाड़ियों के साथ बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया और फोटो भी खिंचवाया. बताया जाता है कि वो ट्रॉफी अब तक दुबई स्थित ACC मुख्यालय में रखी हुई है.