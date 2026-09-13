Ind vs Afg T20: अर्शदीप का कहर, अभिषेक शर्मा की कातिलाना बल्लेबाजी, टीम इंडिया की अफगानिस्तान पर धमाकेदार जीत

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है. अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी के बाद अभिषेक शर्मा की कातिलाना बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 7 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने अजमतुल्लाह उमरजई की मुश्किल में खेली अर्धशतकीय पारी के दम पर 8 विकेट पर 156 रन का स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने 82 रन की आतिशी पारी और ईशान किशन की सूझ भरी बल्लेबाजी की बदौलत सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई.
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मेजबान अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने आधी टीम को 50 रन के भीतर निपटा दिया. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट चटकाया जबकि कप्तान इब्राहिम जादरान रन आउट होकर वापस लौटे. आधी टीम को सस्ते में वापस लौटने के बाद ऐसा लगा अफगानिस्तान की टीम छोटे स्कोर पर सिमट जाएगी. अजमतुल्लाह उमरजई ने आकर 44 बॉल पर 64 रन की नाबाद पारी खेल टीम को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया. मोहम्मद नबी ने 33 रन की अहम पारी खेली.
A convincing 7️⃣-wicket win in the series opener 💙
Positive start for #TeamIndia in the Friendship Cup 👏
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अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी
अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गजब प्रदर्शन किया. उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी करने के बाद महज 19 रन खर्चे और 3 सफलता हासिल की. इसके अलावा किसी भी बॉलर को एक से ज्यादा विकेट नहीं मिल पाया. बुमराह, अक्षर और वरुण 1-1 विकेट ही लेने में कामयाब हो पाए.
Destructive. Decisive. Decorated. ✨
A well-deserved Player of the Match award for Abhishek Sharma 👏
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अभिषेक शर्मा का तूफान
लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को पहला झटका संजू सैमसन के रूप में काफी जल्दी लग गया. इसके बाद मैदान पर उतरे ईशान किशन ने अपने घरेलू क्रिकेट के धमाकेदार फॉर्म को यहां भी जारी रखा. उन्होंने एक छोर पर टिककर साथ दिया और अभिषेक ने दूसरी तरफ से दनादन शॉट्स लगाते हुए मैच को एकतरफा बना दिया. उन्होंने महज 32 बॉल पर 82 रन का पारी खेल डाली. इस दौरान 7 चौके लगाए और इतने ही छक्के भी मारे. ईशान ने 42 रन की पारी खेल टीम को संभाला.