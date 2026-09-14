IMD Weather Update: आज दिल्ली-हरियाणा और पंजाब में झमाझम बारिश ! हिमाचल में मौसम सुहावना, देशभर का वेदर अपडेट

IMD Rain Alert 14 September 2026: उत्तर भारत के कई हिस्सों में सोमवार को मानसून एक्टिव रहेगा। IMD ने 14 सितंबर के लिए दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। जानिए देशभर का मौसम अपडेट।

IMD Rain Forecast 14 September 2026: सितंबर का तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तर भारत में मानसून एक्टिव है। 14 सितंबर को उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है और भारी बारिश देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। खासकर दोपहर और शाम के समय अचानक बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। चलिए जानते हैं कि देशभर में आज मौसम कैसा रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में आज आसमान में बादल छाए रहने और कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार 14 और 15 सितंबर को दिल्ली के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में सुबह 5:30 बजे नई दिल्ली में करीब 27°C तापमान और 92% आर्द्रता दर्ज की गई थी, जबकि पालम में 28.2°C और अयानगर में 29.4°C तापमान दर्ज हुआ। अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है। इसलिए ऑफिस, स्कूल या लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना बेहतर रहेगा।

हरियाणा में भी बारिश का रहेगा जोर

हरियाणा में 14 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है और 15 सितंबर को भी बारिश का असर बने रहने की संभावना है। IMD के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार राज्य में 13 से 17 सितंबर के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में मौसम अलग-अलग रह सकता है। बारिश की तीव्रता एक जिले से दूसरे जिले में अलग हो सकती है।

पंजाब में 14-15 सितंबर को भारी बारिश

पंजाब में भी आज और कल मौसम सक्रिय रहने वाला है। IMD ने 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 13 से 17 सितंबर के बीच राज्य में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर हो सकती है और 16-17 सितंबर को बारिश का फैलाव बढ़ने की संभावना बताई गई है। 14 सितंबर की सुबह अमृतसर में करीब 25°C, पटियाला में 26.4°C और लुधियाना में 33.6°C तापमान दर्ज किया गया। पंजाब के प्रमुख जिलों में अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, मुक्तसर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, एसएएस नगर, संगरूर, शहीद भगत सिंह नगर और तरनतारन शामिल हैं। भारी बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर के लिए IMD ने भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बादल, हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। राज्य के बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में मौसम का असर ऊंचाई और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग रह सकता है। इसलिए पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करने वालों को स्थानीय मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही निकलना चाहिए।

बाकी उत्तर और पूर्वी भारत का मौसम

उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। उत्तराखंड में 14 सितंबर को गरज-चमक और तेज हवा की चेतावनी है, जबकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी गरज-चमक की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में 14 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर के लिए उपखंडीय स्तर पर कोई भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। पूर्वी और मध्य भारत में स्थानीय बारिश का दौर बना रह सकता है। IMD के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की तीव्रता स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण तेजी से बदल सकती है।

पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत का मौसम

देश के पश्चिम और मध्य हिस्सों में भी मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। IMD ने 13 सितंबर को गुजरात क्षेत्र और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश दर्ज होने की जानकारी दी है। दक्षिण भारत में बारिश का वितरण अलग-अलग क्षेत्रों में अलग रहेगा। IMD के ताजा अपडेट में मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में अलग-अलग मौसम परिस्थितियां दर्ज की गई हैं। 14 सितंबर को देशभर में एक जैसा मौसम नहीं रहेगा। उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश और गरज-चमक प्रमुख रहेगी, जबकि बाकी क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बारिश और बादल बने रहेंगे।