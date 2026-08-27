कोलंबो टेस्ट ड्रॉ, टीम इंडिया के WTC फाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म! एक खिलाड़ी ने सपना किया चकनाचूर

श्रीलंका के 25 साल के सोनल दिनुशा ने अकेले दम पर गेंदबाजी के सामने डटकर मैच का पासा पलट दिया. उन्होंने दोनों पारी में शतकीय पारी खेली और भारत के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया. इस नतीजे के बाद कप्तान शुभमन गिल की टीम का WTC फाइनल की दौड़ में बने रहना मश्किल हो चुका है.

नई दिल्ली. श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच कर चूक गई. दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में टीम के पहुंचने की राह और भी मुश्किल हो गई है. श्रीलंका के 25 साल के सोनल दिनुशा ने अकेले दम पर गेंदबाजी के सामने डटकर मैच का पासा पलट दिया. उन्होंने दोनों पारी में शतकीय पारी खेली और भारत के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया. इस नतीजे के बाद कप्तान शुभमन गिल की टीम का WTC फाइनल की दौड़ में बने रहना मश्किल हो चुका है. अगले बचे हुए 9 मैच में से टीम इंडिया को 6 में जीत चाहिए.

भारतीय टीम ने दो टेस्ट मैचो की सीरीज की शुरुआत गॉल में पहला मैच जीतकर की थी. मुकाबला अपने नाम करने के बाद टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जागी थी.कोलंबो में मेजबान टीम के खिलाफ पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल की सेंचुरी के दम पर 503 रन बनाकर कप्तान शुभमन गिल ने पारी घोषित की. श्रीलंका को पहले पारी में 290 रन पर समेटकर टीम इंडिया ने फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया. यहां तक सबकुछ ठीक चल रहा था. दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारत ने 229 रन पर 6 विकेट झटक लिए थे. श्रीलंका के पास 16 रन की मामूली बढ़त थी. ऐसा लग रहा था भारतीय टीम आखिरी दिन आसानी से जीत हासिल कर लेगी लेकिन मैच ड्रॉ हो गया.

A victory in the first Test at Galle and a closely contested second Test ending in a draw at Colombo. India win the Series 1–0. #SLvIND pic.twitter.com/SjCwxmZtIS — BCCI (@BCCI) August 27, 2026

25 साल के लड़के ने बिगाड़ा खेल

श्रीलंका की टीम ने कोलंबो टेस्ट भारत के खिलाफ ड्रॉ कराया. इसमें 25 साल के सोनल दिनुशा का सबसे बड़ा योगदान रहा. उन्होंने अकेले दम पर मैच का नक्शा बदल दिया. पहली पारी में इस बैटर ने 103 रन की पारी खेली और भारत को चौथे दिन ज्यादा से ज्यादा देर कर गेंदबाजी करवाई. उनकी शतकीय पारी के दम पर ही श्रीलंका ने भारत से रन का अंतर कम किया. दूसरी पारी में टॉप आर्डर बल्लेबाज जा चुके थे. उन्होंने नीचले क्रम के बैटर के साथ पारी को आगे बढ़ाया.

Sonal Dinusha anchored the innings time and time again this series. That is true lion-hearted determination! 🦁🇱🇰 #SLvIND #SriLankaCricket pic.twitter.com/kkhqgH2PEZ — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 27, 2026



229 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद दिनुशा ने पांचवें दिन के पूरे खेल में डटकर एक छोर पर बल्लेबाजी की. 264 बॉल का सामना किया और 133 रन की नॉट आउट पारी खेलकर वापस लौटे. सोनल दिनुशा ने केसरा नवांथा के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 112 रन जोड़ डाले और इसके बाद प्रभात जयसूर्या के साथ 25 रन और फिर लाहिरू कुमार के साथ 47 रन की पार्टनरशिप कर टीम इंडिया का प्लान चौपट कर दिया.