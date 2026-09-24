Ind vs Pak: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स मुकाबला कब? क्या फाइनल में होगी टक्कर, समझिए पूरा समीकरण

भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 में मुकाबला कब होगा ये सवाल हर किसी के मन में चल रहा है. इसका जवाब देना मुश्किल है लेकिन समीकरण फिट बैठे तो दोनों का सामना फाइनल में हो सकता है.

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाले मुकाबले का इंतजार हर किसी को होता है. पिछली बार पुरुष टीम के बीच फरवरी 2026 में टक्कर हुई थी. अब फैंस को एशियन गेम्स में दोनों के बीच मुकाबले की उम्मीद है. महिला टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद अब निगाहें पुरुष टीम पर टिक गई हैं. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता. अब पुरुष टीम भी ऐसा ही कमाल करना चाहेगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम जापान में अभियान की शुरुआत 28 सितंबर से करेगी.

एशियन गेम्स में उतरने से पहले जापान के खिलाफ टीम इंडिया ने एक टी20 मैच खेला. बारिश की वजह से मैच 20 की जगह 5-5 ओवर का खेला गया लेकिन मुकाबला रोमांचक रहा. आखिरी ओवर में टीम को 2 रन से जीत मिली. सबको उम्मीद है टीम इस एशियन गेम्स में पिछली बार के जैसे ही भारत गोल्ड मेडल जीतेगा. इसी के साथ फैंस चाहते हैं कि फाइनल में उसकी टक्कर पाकिस्तान की टीम से हो. ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि दोनों टीमों का मुकाबला मेगा इवेंट में हो सकता है.

24 सितंबर से शुरू होगा पुरुष क्रिकेट

एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट मुकाबलों का आगाज 24 सितंबर से होगा. ग्रुप स्टेज के मुकाबले पूरे होने के बाद 28 सितंबर से क्वार्टर फाइनल का दौर शुरू होगा. भारतीय टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलने उतरेगी. टीम इंडिया 28 सितंबर को सुबह 10 बजे मुकाबला खेलेगी. इसी दिन पाकिस्तान की टीम भी अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी. पाकिस्तान का मैच भारतीय समयानुसार सुबह करीब 5:30 बजे शुरू होगा. फैंस को एक दिन में भारत और पाकिस्तान दोनों का मैच देखने को मिलेगा.

भारत-पाकिस्तान के बीच होगा फाइनल ?

पहले क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की टीम खेलने उतरेगी जबकि भारत दूसरा मैच खेलेगा. ऐसे ही तीसरे क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका को खेलना है जबकि इसके बाद बांग्लादेश आखिरी नॉकआउट मुकाबला खेलेगी. आम तौर पर पहली और चौथी टीम के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाता है. ऐसे समीकरण के हिसाब से पाकिस्तान अगर क्वार्टर फाइनल जीता तो उसे बांग्लादेश और दूसरी टीम के बीच जीतने वाले से खेलना होगा. ऐसे ही भारत की टक्कर श्रीलंका और दूसरी टीम के बीच मैच जीतने वाली टीम से होगी. अगर भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने मैच जीते तो फाइनल में दोनों के बीच मुकाबला हो सकता है.