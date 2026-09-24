बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान सबसे अमीर भारतीय एक्टर हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, सूची में 10,000 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ शाहरुख खान का नाम सबसे ऊपर है।

Hurun rich list 2026: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान सबसे अमीर भारतीय एक्टर हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, सूची में 10,000 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ शाहरुख खान का नाम सबसे ऊपर है। इसमें उनके बिजनेस, जैसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स शामिल हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमिताभ बच्चन हैं, जिनकी नेट वर्थ 4,000 करोड़ रुपये बताई गई है। सलमान खान और ऋतिक रोशन भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी नेट वर्थ क्रमशः 3,000 करोड़ रुपये और 2,500 करोड़ रुपये है।

2,490 करोड़ रुपये की कमी आई

शाहरुख खान इस साल लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, लेकिन 10,000 करोड़ रुपये की नेट वर्थ पिछले साल की उनकी नेट वर्थ के मुकाबले कम है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में उनकी नेट वर्थ 12,490 करोड़ रुपये बताई गई थी। हालांकि, इस साल की शुरुआत में जब हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई थी, तब SRK की नेट वर्थ 10,800 करोड़ रुपये थी।

अमिताभ की संपत्ति 4,000 करोड़ रुपये

अमिताभ बच्चन के लिए यह साल काफी बेहतर रहा है। उनकी नेट वर्थ 4,000 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि पिछले साल यह 1,630 करोड़ रुपये थी। शाहरुख खान के उलट, अमिताभ बच्चन खुद कोई बिज़नेस नहीं चलाते, लेकिन अपने फैमिली ऑफिस के ज़रिए वे कई कंपनियों में बड़े इन्वेस्टर हैं। वे रियल एस्टेट में भी बड़े इन्वेस्टर हैं।

सलमान खान भी लिस्ट में शामिल

सलमान खान इस साल 3,000 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। सलमान इस लिस्ट में नए हैं। ऋतिक रोशन, जिनकी नेट वर्थ 2025 की लिस्ट में 2,160 करोड़ रुपये थी, अब 2,500 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ लिस्ट में हैं, इसका पूरा श्रेय उनके ब्रांड HRX को जाता है।

जूही, करण जौहर लिस्ट से बाहर

जूही चावला और करण जौहर, जो पिछले साल क्रमशः 7,790 करोड़ रुपये और 1,880 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ इसी लिस्ट में शामिल थे, इस बार लिस्ट में नहीं हैं।

ये सेलिब्रिटीज भी हुरुण लिस्ट में

ऊपर बताए गए सेलेब्रिटीज के अलावा, ‘रामायण’ के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​के पिता नरेश मल्होत्रा ​​भी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में शामिल हैं। उनकी नेट वर्थ अभी 16,000 करोड़ रुपये है।