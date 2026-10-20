IND vs NZ T20I: बदला मैच का समय, कितने बजे न्यूजीलैंड में शुरू होगा टी20 मुकबला, जानें शेड्यूल, वेन्यू, लाइव स्ट्रीमिंग

नई दिल्ली. भारत के न्यूजीलैंड दौरे का इंतजार हर एक फैन को है. विदेशी धरती पर टीम का प्रदर्शन हमेशा से सवालों के निशाने पर रहता है. ऐसे में नजर एक बार फिर अनुभवी और युवाओं के कॉम्बिनेशन पर होगी. भारतीय क्रिकेट टीम साल 2026 में दूसरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने उतरेगी.
भारत का न्यूजीलैंड दौरा टी20 सीरीज के साथ शुरू होगा. सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (22 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा. इसी मैदान पर शनिवार (24 अक्टूबर) को दूसरा मैच भी खेला जाना है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चयनकर्ताओं ने आराम दिया गया है. उनकी गैरमौजूदगी में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भारतीय पेस अटैक की अगुवाई करेंगे. उनके साथ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी जिम्मेदारी संभालेंगे.
न्यूजीलैंड के टीम की कमान अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी. कीवी टीम में फिन एलन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी शामिल हैं. न्यूजीलैंड के पास जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने और ब्लेयर टिकनर के रूप में छह स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हैं. ये गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं.
मैचों की तारीख और समय
भारत और न्यूजीलैंड के बीच सभी पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होने निर्धारित हैं। टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले यानी दोपहर 12 बजे होगा।
|मैच
|तारीख
|समय (IST)
|पहला टी20
|गुरुवार, 22 अक्टूबर
|दोपहर 12:30 बजे
|दूसरा टी20
|शनिवार, 24 अक्टूबर
|दोपहर 12:30 बजे
|तीसरा टी20
|मंगलवार, 27 अक्टूबर
|दोपहर 12:30 बजे
|चौथा टी20
|शनिवार, 31 अक्टूबर
|दोपहर 12:30 बजे
|पांचवां टी20
|रविवार, 1 नवंबर
|दोपहर 12:30 बजे
भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल
मैचों के वेन्यू:
हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च
स्काई स्टेडियम (पूर्व में वेस्टपैक स्टेडियम), वेलिंगटन
ईडन पार्क, ऑकलैंड
सेडन पार्क, हैमिल्टन
मैचों की तारीख और समय
भारत और न्यूजीलैंड के बीच सभी पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होने निर्धारित हैं। टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले यानी दोपहर 12 बजे होगा।
भारत की टी20 टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।
न्यूजीलैंड की टी20 टीम
मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर।
कहां देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सभी पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों का भारत में स्पोर्ट्स टेन टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा. मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.