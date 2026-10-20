लखनऊ हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, नागपुर से गिरफ्तार श्रद्धा दुबे समेत तीन आरोपी, ₹50-50 हजार का था इनाम

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Viplove Kumar
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लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने नागपुर पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में श्रद्धा दुबे, उसका चालक दानिश और रश्मि दुबे शामिल हैं. तीनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.
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लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बड़ा कामयाबी हासिल करते हुए तीन ईनामी बदमाशों को धर दबोचा. लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में हुए शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने एक्श लिया. लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने नागपुर पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में श्रद्धा दुबे, उसका चालक दानिश और रश्मि दुबे शामिल हैं. तीनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

शिवा शर्मा हत्याकांड में यूपी की पुलिस ने घात लगाकर आरोपियों को पकड़ा है. पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को बेहद खूफिया तरीके से अंजाम दिया. टीम ने आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर से पकड़ा. गिरफ्तारी से बचने के चलते तीनों पर इनाम घोषित किया गया था. अब संयुक्त टीम उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ला रही है, जहां मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

9 अक्टूबर को दर्ज हुआ था मुकदमा

आपको बता दें कि यह मामला हजरतगंज थाने में दर्ज शिवा शर्मा हत्याकांड से जुड़ा है. इस संबंध में मुकदमा संख्या 216/2026 दर्ज है. वादिनी रंजना शर्मा की तहरीर के आधार पर 9 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया गया था. मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी. फरार आरोपियों की तलाश के दौरान लखनऊ पुलिस और यूपी एसटीएफ ने नागपुर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

लखनऊ लाकर की जाएगी पूछताछ

तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है. यहां उनसे हत्याकांड से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी. पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है. फिलहाल, इस कार्रवाई के बाद हत्याकांड की जांच में आगे की जानकारी जुटाने पर जोर दिया जा रहा है. पुलिस की पूछताछ और जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।