Panchang 21 October 2026: शुरू हो रहे पंचक, जानें राहुकाल, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

बुधवार से पंचक की शुरुआत भी हो रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पंचक के दौरान कुछ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है. ऐसे में दिन की शुरुआत करने से पहले तिथि, नक्षत्र, राहुकाल और शुभ मुहूर्त की जानकारी लेना उपयोगी हो सकता है.

कल का पंचांग, 21 अक्टूबर 2026: बुधवार को आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 2 बजकर 12 मिनट तक रहेगी. इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी. आज धनिष्ठा नक्षत्र शाम 7 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. इसी के साथ बुधवार से पंचक की शुरुआत भी हो रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पंचक के दौरान कुछ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है. ऐसे में दिन की शुरुआत करने से पहले तिथि, नक्षत्र, राहुकाल और शुभ मुहूर्त की जानकारी लेना उपयोगी हो सकता है.

आइए जानते हैं 21 अक्टूबर 2026 का पूरा पंचांग, अलग-अलग शहरों में राहुकाल का समय और दिन के शुभ मुहूर्त.

21 अक्टूबर 2026 का पंचांग

दिन: बुधवार

तिथि: आश्विन शुक्ल दशमी, दोपहर 2:12 बजे तक; इसके बाद एकादशी

नक्षत्र: धनिष्ठा, शाम 7:48 बजे तक

विशेष: पंचक का आरंभ

21 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त

बुधवार को पूजा-पाठ और अन्य शुभ कार्यों के लिए दिए गए प्रमुख मुहूर्त इस प्रकार हैं:

मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:35 बजे तक प्रातः संध्या सुबह 5:10 से 6:25 बजे तक अभिजित मुहूर्त उपलब्ध नहीं विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:44 बजे तक गोधूलि मुहूर्त शाम 5:46 से 6:11 बजे तक सायाह्न संध्या शाम 5:46 से 7:02 बजे तक

अलग-अलग शहरों में राहुकाल का समय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राहुकाल में नए और महत्वपूर्ण शुभ कार्य शुरू करने से परहेज किया जाता है. 21 अक्टूबर को प्रमुख शहरों में राहुकाल का समय इस प्रकार रहेगा:

शहर राहुकाल दिल्ली दोपहर 12:06 से 1:31 बजे तक मुंबई दोपहर 12:23 से 1:50 बजे तक चंडीगढ़ दोपहर 12:07 से 1:32 बजे तक लखनऊ सुबह 11:51 से दोपहर 1:16 बजे तक भोपाल दोपहर 12:05 से 1:31 बजे तक कोलकाता सुबह 11:21 से दोपहर 12:48 बजे तक अहमदाबाद दोपहर 12:24 से 1:50 बजे तक चेन्नई सुबह 11:53 से दोपहर 1:22 बजे तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

21 अक्टूबर 2026 के लिए दिए गए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इस प्रकार हैं:

सूर्योदय: सुबह 6:25 बजे

सूर्यास्त: शाम 5:45 बजे

ध्यान दें कि सूर्योदय और सूर्यास्त का वास्तविक समय शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

क्या होते हैं पंचक और इस दौरान किन कामों से बचने की मान्यता है?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर रेवती नक्षत्र तक के पांच नक्षत्रों की अवधि को पंचक कहा जाता है. इनमें धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र शामिल हैं. दिए गए पंचांग के मुताबिक, 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 1 मिनट से पंचक शुरू हो रहे हैं. यह अवधि 25 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 22 मिनट तक बताई गई है.