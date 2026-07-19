Ind vs Eng: कुलदीप यादव की एंट्री, प्लेइंग XI में 2 बदलाव? इंग्लैंड के खिलाफ 3rd ODI में भारत की संभावित टीम

India vs England Likely XI: भारत और इंग्लैंड के बीच आज शाम तीन मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाना है. इस समय दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर 1-1 की बराबरी पर है. आज का मैच जिस टीम ने जीता ट्रॉफी उसके नाम होगी. भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन में आज बदलाव तय है.

नई दिल्ली. इंग्लैंड में 5 मैचों की टी20 सीरीज बुरी तरह से हारने के बाद अब भारतीय टीम वनडे में भी हार की कगार पर है. आज का मुकाबला मेजबन के खिलाफ करो या मरो का होगा. पहला मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की थी लेकिन दूसरे मैच में उसे हार मिली. भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है, ऐसे में इस मुकाबले की विजेता टीम ट्रॉफी अपने नाम करेगी. दोनों टीमें सीरीज जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं.

निर्णायक मुकाबले से पहले भारतीय टीम में कम से कम दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. टीम मैनेजमेंट चोट और खिलाड़ियों की उपलब्धता को देखते हुए नई प्लेइंग इलेवन उतारने की तैयारी में है. सबसे बड़ा झटका भारत को ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के रूप में लगा है. दूसरे वनडे में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल होने के कारण वह तीसरे मुकाबले से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह कुलदीप यादव को अंतिम ग्यारह में मौका मिलने की संभावना है. कुलदीप को टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था, जबकि पहले दो वनडे में भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था.

विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की भी वापसी लगभग तय मानी जा रही है. बीमारी के कारण वह दूसरा वनडे नहीं खेल पाए थे और उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिला था. ईशान नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए केवल एक रन ही बना सके. ऐसे में निर्णायक मुकाबले में राहुल की वापसी की संभावना काफी मजबूत है. ऑलराउंडर शिवम दुबे की जगह पर भी सवाल उठ रहे हैं. दूसरे वनडे में वह गोल्डन डक का शिकार हुए थे, हालांकि गेंदबाजी ठीक ठाक रही थी. अगर भारत गेंदबाजी मजबूत करने का फैसला करता है तो अर्शदीप सिंह या प्रिंस यादव भी विकल्प हो सकते हैं. वहीं बल्लेबाजी को मजबूती देने के लिए ईशान किशन और केएल राहुल दोनों को एक साथ भी खिलाया जा सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग XI:

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल (विकेटकीपर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा