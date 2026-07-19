Jennifer Winget Wedding: दूसरी बार दुल्हन बनीं जेनिफर विंगेट! विदेशी हमसफर संग शुरू की नई जिंदगी, लिपलॉक ने लूटी महफिल

Jennifer Winget Wedding: जेनिफर विंगेट को दोबारा प्यार मिल गया है और उन्होंने सिंगापुर के बिज़नेसमैन विलियम इश्माएल से दूसरी बार शादी कर ली है।

Jennifer Winget Wedding: मशहूर टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने अपनी ज़िंदगी का एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू किया है। एक्ट्रेस ने दूसरी बार शादी की है और सिंगापुर के बिज़नेसमैन विलियम इश्माएल को अपना जीवनसाथी बनाया है। जेनिफर ने सोशल मीडिया पर शादी का एक शानदार वीडियो शेयर करके यह खुशी की खबर दी, जिसमें उनके खास दिन की झलकियां दिखाई गईं और फैंस खुश हो गए।

इस रोमांटिक वीडियो में शादी की रस्मों के कई यादगार पल कैद हैं, जिनमें नए जोड़े का पति-पत्नी के तौर पर एक साथ बाहर आना और एक-दूसरे को प्यार से किस करना शामिल है। पोस्ट सामने आते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों और शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी।

जेनिफर विंगेट ने अपनी शादी की खूबसूरत झलकियां शेयर कीं

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जेनिफर विंगेट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया, जिसमें फैंस को उनकी निजी शादी के जश्न की झलक मिली। क्लिप की शुरुआत जेनिफर और विलियम के हाथ थामने से होती है, जिसमें उनकी पहचान थोड़ी छिपी हुई है और बड़े खुलासे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

इसके बाद वीडियो एक चर्च में बदल जाता है, जहां जोड़े को खूबसूरत माहौल में अपने मिलन का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। क्लिप में एक संदेश दिखाई देता है: “देवियों और सज्जनों, क्या आप कृपया खड़े हो सकते हैं?”

कुछ ही पलों बाद, जेनिफर और विलियम दूल्हा-दुल्हन के लिबास में चर्च से बाहर निकलते हैं और उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जाती हैं। एक और संदेश विलियम को जेनिफर के पति के तौर पर पेश करता है, जिससे उनका रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज़ में आधिकारिक हो जाता है।

सबसे रोमांटिक पलों में से एक तब आता है जब नया जोड़ा एक-दूसरे को किस करता है, जिससे शादी के इस शानदार वीडियो में प्यार का एक और रंग जुड़ जाता है। इस खास पल को शेयर करते हुए जेनिफर ने लिखा कि आखिरकार उनके लिए सितारे एक सीध में आ गए हैं। उनकी इस घोषणा ने तुरंत सबका ध्यान खींचा और फैंस ने जोड़े पर प्यार बरसाया और एक्ट्रेस को उनकी नई शुरुआत के लिए बधाई दी।

जेनिफर विंगेट की करण सिंह ग्रोवर के साथ पहली शादी

यह जेनिफर विंगेट की दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, जब दोनों के बीच साथ काम करते हुए नज़दीकियां बढ़ी थीं। हालांकि, उनकी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और 2014 में दोनों अलग हो गए।

तलाक के बाद, दोनों अपनी-अपनी निजी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। बाद में, 2016 में करण सिंह ग्रोवर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी की और 2022 में इस कपल के घर बेटी ‘देवी’ का जन्म हुआ।

सालों बाद जेनिफर को फिर से प्यार मिला

अपनी पहली शादी खत्म होने के एक दशक से भी ज़्यादा समय बाद, जेनिफर को विलियम इश्माएल के साथ फिर से प्यार मिला है। शादी की खबर उनके फ़ैन्स के लिए एक सुखद सरप्राइज़ है, खासकर इसलिए क्योंकि एक्ट्रेस ने अपने रिश्ते को ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर ही रखा था।

शादी की खूबसूरत झलकियाँ, एक रोमांटिक किस और सेरेमनी के दिल को छू लेने वाले पलों के साथ, जेनिफर की इस घोषणा ने उनके फ़ॉलोअर्स के बीच हलचल मचा दी है। फ़ैन्स अब इस कपल के खास सेलिब्रेशन की और तस्वीरें और जानकारी देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जेनिफर अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू कर रही हैं।